Brezilya Yargıcı, Yabancı Ziyaretçiler İçin Aşı Kanıtını Zorunlu Kılıyor

Brezilya'da bir Yüksek Mahkeme yargıcı, ülkeye gelen tüm yolcuların COVID-19'a karşı aşı kanıtı göstermeleri gerektiğine karar verdi.

Luis Roberto Barroso'nun Cumartesi günü aldığı karar, COVID-19'a neden olabilecek virüse karşı zorunlu bağışıklamaya karşı çıkan Başkan Jair Bolsonaro hükümeti tarafından açıklanan daha yumuşak bir kurala meydan okuyor.

Barroso'nun kararının önümüzdeki hafta Yüksek Mahkeme'nin 11 yargıcı tarafından gözden geçirilmesi gerekiyor.

Federal hükümet Salı günü yaptığı açıklamada, Brezilya'ya gelen yolcuların beş günlük karantinaya tabi tutulmaları gerekse de aşı pasaportu ibraz etmeleri gerekmediğini duyurdu.

Hükümet daha sonra Cuma günü Sağlık Bakanlığı'na yönelik bir hacker saldırısı nedeniyle düzenlemeyi bir hafta erteledi.

Barroso, Sürdürülebilirlik Ağı partisi tarafından sunulan bir dilekçeyi karara bağlarken, binlerce gezginin karantinaya alınmasının çok zor olacağını ve Brezilyalıları riske atacağını söyledi.

Barroso kararda, "Kupon gerektiren düzenlemelerin belirsizliği nedeniyle aşı karşıtı turizmi teşvik etme tehdidi, yakın bir riski temsil ediyor" dedi.

Yargıç, aşı kanıtı şartının, ancak yolcunun aşının bulunmadığı bir ülkeden gelmesi veya bireyin sağlık nedenleriyle aşılanmasının engellenmesi durumunda feragat edilebileceğini söyledi.

Brezilya cumhurbaşkanı, aşı pasaportlarının kullanımını destekleyenlerin nüfusun özgürlüklerini kısıtlamak istediğini savundu.

"Özgürlüğümüz nerede? Bolsonaro Salı günü yaptığı açıklamada, özgürlüğümü kaybetmektense ölmeyi tercih ederim" dedi.

Hastalıktan en çok ölümün olduğu ikinci ülke olan Brezilya'da 616.000'den fazla kişi COVID-19'dan öldü.

Salgın son aylarda azaldı ve ülkenin yedi günlük ortalaması günde 200 ölüme yaklaşıyor. Ancak Rio de Janeiro da dahil olmak üzere Brezilya'nın büyük şehirlerinin çoğu, yeni bir virüs salgını korkusu nedeniyle Yılbaşı şenliklerini ya iptal etti ya da küçülttü.