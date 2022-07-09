G20 Görüşmelerinde Batı, Rusya'yı Ukrayna'nın Tahıl Limanlarının Önündeki Engeli Kaldırmaya Çağırdı

Ukrayna'nın Batılı müttefikleri, dört aydır devam eden savaş, savaş alanlarından uzaktaki ülkelere açlık getirmekle tehdit ederken, Rusya'yı Kiev'in dünyaya tahıl göndermesine izin vermeye çağırdılar.

Kremlin'in uzlaşma havasında olmadığına işaret eden Devlet Başkanı Vladimir Putin Cuma günü yaptığı açıklamada, Rusya'ya yönelik yaptırımların devam etmesinin, üst düzey diplomatının bir G20 toplantısında Batılı mevkidaşlarıyla çatışırken "felaket" enerji fiyatlarında artışa neden olma riski taşıdığını söyledi.

Bu arada Moskova'nın Londra elçisi, Ukrayna'nın Moskova'nın kontrolü altındaki bölgelerinden bir geri çekilme olasılığı konusunda çok az umut verdi.

Büyükelçi Andrei Kelin, Rus birliklerinin Donbas bölgesinin doğusundaki Ukrayna güçlerini yeneceğini ve güney kıyısı boyunca karadan çekilmelerinin pek mümkün olmadığını söyledi.

Reuters haber ajansına verdiği demeçte, Ukrayna'nın er ya da geç Rusya ile bir barış anlaşması imzalamaya veya yıkıma "bu tepeden aşağı kaymaya devam etmeye" karar vermesi gerektiğini söyledi.

Donbas cephesinde Ukraynalı yetkililer, daha fazla bölge için beklenen bir baskı öncesinde Rusya'nın kasaba ve köyleri bombaladığını bildirirken, Başkan Volodymyr Zelenskyy'nin genelkurmay başkanı Batı'yı Rusya'nın “kavurulmuş toprak taktikleri” dediği şeye karşı daha ağır silahlar göndermeye çağırdı. ”.

Andriy Yermak Twitter'da, "Yeterli sayıda obüs, KMT ve HIMARS [roketatar] ile askerlerimiz işgalcileri durdurup topraklarımızdan atabiliyor" dedi.

'Ülkenin değil'

Endonezya'nın Bali kentindeki G20 dışişleri bakanları toplantısında, 24 Şubat'ta başlayan işgalin en sert eleştirmenlerinden bazıları Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ile karşı karşıya geldi .

Endişe listelerinin başında, Rusya'nın Karadeniz'deki varlığı ve deniz mayınları tarafından engellenen limanlardan Ukrayna'dan tahıl sevkiyatı almak geliyordu.

Ukrayna önde gelen bir ihracatçı ve yardım kuruluşları, birçok gelişmekte olan ülkenin, arzın kendilerine ulaşamaması durumunda yıkıcı gıda kıtlığı ile karşı karşıya kalacağı konusunda uyardı.

Batılı bir yetkili, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'in Moskova'yı Ukrayna tahılını dünyaya salmaya çağırdığını söyledi.

“Rusya'ya doğrudan hitap etti: 'Rus meslektaşlarımıza: Ukrayna sizin ülkeniz değil. Onun tahılı senin tahılın değil. Neden portları engelliyorsun? Tahılın çıkmasına izin vermelisiniz'" dedi yetkili.

Lavrov daha önce Batı'yı azarlamış ve bakanların toplantıda küresel ekonomik sorunların nasıl çözüleceğine odaklanmak yerine Ukrayna ihtilafı konusunda Rusya'yı "çılgınca eleştiriye" giriştiklerini söylemişti.

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmytro Kuleba, toplantıda yaptığı sanal konuşmada, uluslararası toplumun Rusya'nın dünyaya şantaj yapmasına izin vermemesi gerektiğini söyledi.

Toplantının ev sahibi Endonezya Dışişleri Bakanı Retno Marsudi, savaşın yansımalarının en çok yoksul ülkeleri vuracağını ve Ukrayna ile Rusya'nın tahıl ve gübresinin tedarik zincirlerine geri getirilmesinin kritik olduğunu söyledi.

Retno, "Farklılıklarımızı savaş alanında değil, müzakere masasında çözmek bizim sorumluluğumuzdur" dedi.

Slovenya parlamentosuna yaptığı uzak bir konuşmada Zelenskyy, gıda kıtlığının Rusya'nın kıtayı istikrarsızlaştırma planının bir parçası olarak gördüğü şeyde Avrupa'ya göçün artmasına yol açacağını söyledi.