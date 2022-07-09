Biden, ABD'de Kürtaja Erişimi Savunmak İçin Yürütme Emrini İmzaladı

ABD Başkanı Joe Biden, yönetiminin ülkenin yüksek mahkemesinin ülke çapında prosedüre ilişkin anayasal hakkı iptal etmesinden iki hafta sonra, ABD'de kürtaj ve üreme sağlığı hizmetlerine erişimin güvence altına alınmasına yardımcı olacağını söylediği bir yürütme emri imzaladı .

Biden, Yüksek Mahkeme'nin 1973 tarihli dönüm noktası olan Roe v Wade kararını 24 Haziran'da bozmasının ardından kürtaj haklarını savunmak için harekete geçmesi için kendi Demokrat Partisi içinden de dahil olmak üzere artan bir baskıyla karşı karşıya kaldı .

Cuma günkü yürütme eylemi, Beyaz Saray bilgi formuna göre, Sağlık ve İnsan Hizmetleri Departmanına (HHS), eyalet dışı seyahatleri ve federal olarak onaylanmış ilaçları savunmak da dahil olmak üzere kürtaj hizmetlerine erişimi korumaya ve genişletmeye yönlendiriyor .

Ayrıca ajansları, sağlık hizmeti sağlayıcılarını ve sigortacıları, ayrıcalıklı hasta bilgilerini yetkililerle nasıl ve ne zaman paylaşmaları gerektiği konusunda eğitmek için çalışmaya yönlendirir - kürtaj hizmetleri arayan veya kullanan kadınları koruma çabası.

Ayrıca, kadınların acil tıbbi bakıma, aile planlaması hizmetlerine ve rahim içi araçlar (RİA) dahil olmak üzere doğum kontrolüne erişimini sağlamak için HHS'yi yönetti.

Biden Cuma günü düzenlediği basın toplantısında gazetecilere verdiği demeçte, "Adalet Bakanlığı'ndan, sivil haklar döneminde yaptıkları gibi, haklarını aramak isteyen bu kadınları korumak için ellerinden gelen her şeyi yapmalarını istiyorum" dedi.

“Kliniklerin hala açık olduğu eyaletlerde göz korkutmamak için; kadınların, ihtiyaç duyduğu tıbbi bakımı [a] aramasını yasaklayan [a] devletten, bu bakımı sağlayacak bir devlete seyahat etme hakkını korumak.”

Beyaz Saray, Biden'ın Federal Ticaret Komisyonu'ndan çevrimiçi üreme bakımı hakkında bilgi arayanların mahremiyetini korumak için adımlar atmasını ve kürtaja erişimi güvence altına almak için federal çabaları koordine etmek için kurumlar arası bir görev gücü oluşturmasını istediğini söyledi.

Ayrıca , Yüksek Mahkeme kararından sonra yeni eyalet kısıtlamalarını aşmalarına yardımcı olmak için kadınlara ve sağlayıcılara pro bono yasal yardım sağlamak için gönüllü avukatları bir araya getireceğini söyledi .

Biden Cuma günü yaptığı açıklamada, "Şimdi en aşırı Cumhuriyetçi valiler ve eyalet yasama organları, mahkemenin bu ülkede uzun zamandır görülen en sert ve en kısıtlayıcı yasalardan bazılarını uygulamaya yeşil ışık yakma kararını aldılar " dedi.