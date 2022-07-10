Afganistan Cumhurbaşkanı Hamid Karzai, savunma ve içişleri ülkenin istihbarat şefi ve bakanların yerine, üst düzey uzmanlar kadar seçimler ve yabancı güçlerin geri çekilme önce başkanın gücü somutlaştırılmasını amaçlayan planlı daha geniş bir Kabine sarsıntı olduğunu söylüyor.

Başkan ayrıca, yönetimi yeniden dirilen Taliban karşısında bir ordu ve polis gücü kurmak için mücadele ederken sarsılmış güvenlik ekibini desteklemeye çalışıyor ve ABD ve diğer dış güçler geri çekilmeye başlıyor. Koalisyonun eğitim çabaları giderek isyancılar için bir hedef haline geldi ve Ağustos ayında iki ayrı olayda beş Avustralyalı asker öldürüldü. 29. Karzai, istihbarat şefinin Ağustos ayında görevden alındığını açıkladı. 29. Cumhurbaşkanının ofisine göre, Ulusal Güvenlik Müdürlüğü (NDS) başkanı Rahmatullah Nabil, Karzai'nin hiçbir istihbarat şefinin iki yıldan daha uzun süre hizmet edemeyeceğine karar vermesi nedeniyle görevden alındı.

Karzai'nin üst düzey yetkililerle yaptığı son değişiklik, son beş yıllık görev süresinin sona ermesinden ve uluslararası birliklerin 2014'te geri çekilmesinden sonra perde arkasındaki gücü korumak amacıyla Kabineyi ve seçim komisyonunu müttefikleriyle bir araya getirme girişimi olarak ortaya çıktı.

“Seçimlerin gelmesiyle, geçiş ile... Afgan Analistler Ağı uzmanı Martine van Bijlert, ”ekibini yeniden güçlendirmenin zamanı geldi" dedi. “Bence büyük bir değişiklik görüyor olabiliriz. ... Soru her zaman: Yapışmasını sağlayabilir mi?”

Karzai'den resmi bir açıklama gelene kadar hiçbir şey kesin değildir ve cumhurbaşkanı adaylarını hala değiştirebilir veya hükümeti büyük ölçüde dokunulmadan bırakabilir. Ancak van Bijlert, Kabine sarsıntılarına ilişkin söylentilerin yaygın olmasına rağmen, Karzai'nin Parlamentonun savunmasını ve içişleri bakanlarını görevden almasının sağladığı pencereyi daha geniş değişiklikler yapmak için kullanabileceğini belirtti. Bununla birlikte, herhangi bir değişikliğin Parlamento tarafından onaylanması gerekiyor ve Karzai'nin, çoğu cumhurbaşkanının Parlamentonun anayasal yetkilerini çok sık görmezden geldiğini düşünen milletvekillerinden adaylarını zorlamak için gerekli desteği toplayıp toplayamayacağı belli değil.

Vietnam'dan beri en kötü gün. Bu arada, Afganistan'da Başbakan Julia Gillard'ın Vietnam Savaşı'ndan bu yana ülkenin en ölümcül savaş günü olarak nitelendirdiği iki ayrı olayda beş Avustralya askeri öldürüldü. Bir Afgan askerinin “içeriden öğrenenlerin saldırısı” nda üç cinayetin de yer aldığı ölümler, çatışmada kaybedilen Avustralyalı can sayısını 38'e çıkardı.

“Bu çok büyük bir ücret... bugün Afganistan'daki en kötü günümüz” "dedi Gillard. NATO, üniformalı Afganların silahlarını uluslararası müttefiklerine karşı çevirdikleri sözde ”yeşile maviye" saldırılara karşı mücadele etti. Isaf'a göre, saldırılar bu yıl keskin bir şekilde arttı ve 30 koalisyon birliklerinin hayatını iddia eden 45 saldırılarından daha fazlası, 14 için savaşta toplam ölüm sayısının yaklaşık yüzde 2012'ini oluşturdu.

Gillard, “içeriden öğrenenlerin saldırıları” nın Avustralyalılarla eğittikleri Afganlar arasında güven oluşturmayı zorlaştırdığını itiraf etti. Avustralya bu yıl, önemli güvenlik kazanımları ve Canberra'nın uzun süredir devam eden Afgan kampanyası üzerinde artan baskıyla karşı karşıya kalması nedeniyle planlanandan daha erken 2013'te güçlerini geri çekmeye başlayacağını açıkladı.