Afganistan Depreminde Hayatta Kalanlar Yardım Geciktiği İçin Elle Kazıyor

Yetkililer, Afganistan'daki yetkililerin, zayıf iletişim ve uygun yolların eksikliğinin çabalarını engellediği için en az 1000 kişinin ölümüne neden olan bir depremin vurduğu uzak bir bölgeye ulaşmak için mücadele ettiğini söyledi.

Saldırıdan en çok etkilenen Paktika eyaletindeki üst düzey Taliban askeri komutanının sözcüsü Mohammad Ismail Muawiyah Perşembe günü Reuters haber ajansına atıfta bulunarak, "Bölgeye ulaşamıyoruz, ağlar çok zayıf, güncellemeler almaya çalışıyoruz" dedi.

Hayatta kalanlar, Çarşamba günü erken saatlerde Kabil'in yaklaşık 160 km (100 mil) güneydoğusunda, Pakistan sınırına yakın küçük yerleşim yerleriyle noktalı kurak dağlarda meydana gelen 5.9 büyüklüğündeki bir depremle enkaza dönüşen köylerde elle kazıldı.

Deprem, Afganistan'da son 20 yılın en ölümcül depremiydi ve yetkililer, can kaybının artabileceğini söyledi. Tahminen 1.500 kişinin de yaralandığı bildirildi.

Sağlık bakanlığı sözcüsü Sharafat Zaman Reuters'e verdiği demeçte, Perşembe sabahına kadar etkilenen çeşitli bölgelerden yaklaşık 1000 kişinin kurtarıldığını söyledi.

Bölgeye yardım geldi ve devam ediyor ancak daha fazlasına ihtiyaç var” dedi.

Etkilenen doğu illeri Khost ve Paktika'ya erişim, deprem nedeniyle yol blokları ve son zamanlardaki şiddetli yağışlardan kaynaklanan önceki toprak kaymaları nedeniyle engellendi.

Paktika'nın en çok etkilenen Gayan semtinde, köylüler bir zamanlar ev olan kerpiç yığınının üzerinde durdular. Diğerleri, yollarını açmak için açıkta kalan ahşap kirişlerle hasarlı duvarlara tutunarak, toprak yollardan dikkatlice yürüdüler.

Paktika eyaletinin bir sakini olan Atiqullah Bahram, Al Jazeera'ya Gayan'da 30'dan fazla köyün tamamen yıkıldığını söyledi.

“Bir çocuğu ya da yaşlı bir adam dışında herkesi kaybeden bazı aileleri ziyaret ettim. Tüm fertlerini kaybeden altı yedi aile vardı” dedi.

Helikopterler yaralılara ulaşmak ve acil tıbbi malzeme ve yiyecek tedarik etmek için kullanıldı. Yetkililer, 1800 hanenin yıkıldığını doğruladı.

Hayatta kalanlar, çocuklar ve bir bebek de dahil olmak üzere bölgedeki ölüleri gömmek için hızla hazırladı.

Associated Press haber ajansına verdiği demeçte, adını Hakimullah olarak veren hayatta kalan bir kişi, "İslam Emirliği'nden ve tüm ülkeden öne çıkıp bize yardım etmelerini istiyoruz" dedi. "Hiçbir şeyimiz yok ve hiçbir şeyimiz yok, yaşayacak bir çadırımız bile yok."

Host ilindeki Spera ilçe şefi Sultan Mahmood, El Cezire'ye bölgede 29 kişinin öldüğünü, 42 kişinin yaralandığını ve 500 evin yıkıldığını ve uzak Afgan-Dubai köyünün en sert şekilde vurulduğunu söyledi.

Host ili, ülke içinde yerinden edilmiş binlerce Afgan, geri dönen ve Veziristan'dan zaten yerinden edilmiş mültecilere ev sahipliği yapıyor.