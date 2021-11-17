Frida Kahlo'nun Otoportresi Müzayede Rekorunu Kırmaya Hazırlanıyor

Frida Kahlo'nun otoportresi Diego y yo, 50 milyon dolara alıcı bulması beklenen Sotheby's New York'ta çekiç altına girecek ve müzayedede satılan Latin Amerika sanatının en değerli eseri rekorunu kıracak.

Salı günkü müzayede, Sotheby'nin, özellikle kadın sanatçılar olmak üzere, yeterince temsil edilmeyen sanatçıların daha fazla temsil edilmesini içerecek şekilde son genişlemesini müjdeliyor. Müzayede evi, Kahlo'nun çalışmalarının "ham duygusal gücü" kapsadığını ve Diego y yo'nun "içsel bir huzursuzluk ve sıkıntı" yakaladığını söylüyor.

Diego y yo (Diego ve ben), Kahlo'nun Meksikalı muralist Diego Rivera ile çalkantılı ikinci evliliğini tasvir ediyor. 1949'da tamamlanan resim, Kahlo'nun 1954'te 47 yaşında ölmeden önceki son tam olarak gerçekleştirilen büstü otoportresidir.

Çalışma, Rivera'nın aynı zamanda Kahlo'nun yakın arkadaşı olan Meksikalı aktris Maria Felix ile ilişkisine atıfta bulunuyor. O sırada, ilişki sayısız söylentinin ve magazin haberlerinin konusuydu. Herkese açık, Kahlo bu konuda şaka yaptı.

Diego y yo, Kahlo'nun alnının ortasında Rivera'nın küçük bir görüntüsünü içeriyor. Rivera'nın görüntüsü üçüncü bir göze sahiptir.

Kahlo'nun resimlerinde genellikle düzgün örgülerle resmettiği koyu renk saçları yüzünün etrafında sallanıyor ve neredeyse boynunu boğuyordu. Yanakları kızarmış. Gözlerinden üç yaş akar.

Diego y yo en son 1990'da Sotheby's'de 1,4 milyon dolara satıldığında rekor kırdı ve Kahlo'yu müzayedede 1 milyon dolardan fazla kazanan ilk Latin Amerikalı sanatçı yaptı.

Kahlo, güzel sanatlar dünyasını aşarak pop kültürü ve ötesinde etkili bir figür haline gelen seçkin bir sanatçılar grubundan biridir. Ticari çekiciliği, son yıllarda ressamlar tarafından nadiren elde edilen yüksekliklere fırladı. Pop ikonu Andy Warhol ile aynı şöhret stratosferinde 20. yüzyılın en tanınmış sanatçılarından biridir.

Kahlo'nun imajı - esmer örgüler, saçtaki çiçekler, kalın tek kaş, kırmızı dudaklar - sayısız tişört ve diğer ürünlere basıldı ve Old Navy, Target ve Urban Outfitters gibi büyük perakende zincirlerinde satıldı.

Parlak renklerin ardında acı dolu bir hayatın hikayesi var: hem fiziksel hem de duygusal.

18 yaşındayken Kahlo, otoportre resimlerinde sıklıkla tasvir ettiği kronik ağrılı bir yaşam sürmesine neden olan bir otobüs kazasında neredeyse ölüyordu. Eserleri ayrıca Rivera ile evliliğinden kaynaklanan duygusal acıyı da aktarıyor.