Türkiye, Lübnan-KİK krizini Çözmek İçin Müzakereleri Desteklemeyi Teklif Ediyor

Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, devam eden diplomatik çatlağı çözmek için Lübnan ile birkaç Körfez ülkesi arasındaki müzakereleri desteklemeyi teklif etti.

Çavuşoğlu, Lübnan Dışişleri Bakanı Abdullah Bou Habib ile Salı günü görüştükten sonra yaptığı açıklamada, "Lübnan ile Körfez Arap ülkeleri arasındaki krizden dolayı üzgünüz" dedi. Körfez krizinin karşılıklı saygı, diyalog ve diplomatik yollarla çözüleceğini umuyoruz. Biz de bu konuda üzerimize düşeni yapmaya hazırız.”

Kriz, geçen ay Enformasyon Bakanı George Kordahi'nin Suudi liderliğindeki koalisyonun Yemen'deki Husi isyancılara karşı yürüttüğü savaş hakkında eleştirel açıklamalarda bulunduğu Ağustos ayındaki bir röportajın video görüntülerinin internette dolaşmasının ardından patlak verdi.

Buna karşılık, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Kuveyt ve Bahreyn, elçilerini Beyrut'tan geri çağırdı ve Lübnan büyükelçilerini sınır dışı etti. Suudi Arabistan ayrıca tüm Lübnan ithalatını krallığa yasakladı.

Lübnan makamları Suudi mevkidaşlarıyla diyalog çağrısında bulundu ve Katar da Beyrut ile Riyad arasındaki görüşmelerde arabuluculuk yapmayı teklif etti. Ancak Suudi Dışişleri Bakanı Prens Faysal bin Farhan el-Suud, şu an için Lübnan hükümetiyle ilişki kurmanın "faydalı bir amacı" olmadığını söyledi.

France 24 ile yakın tarihli bir röportajda, "Siyasi sınıfın adım atması ve Lübnan'ı Hizbullah'ın ve Hizbullah aracılığıyla İran'ın egemenliğinden kurtarmak için gerekli adımları atması gerektiğini düşünüyoruz" dedi.

Çavuşoğlu ayrıca Cumhurbaşkanı Michel Aoun, Meclis Başkanı Nabih Berri ve Ekonomi Bakanı Amin Salam ile bir araya geldi ve Salı günü daha sonra Başbakan Najib Mikati ile görüşmesi planlandı.

Türk dışişleri bakanı, Ankara'nın, nüfusunun yaklaşık dörtte üçünün yoksulluğa sürüklendiği ve yerel para biriminin değerini yaklaşık yüzde 90 oranında düşürdüğü ekonomik kriz yoluyla Lübnan'ı desteklemeye devam etmeye kararlı olduğunu söyledi.

Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanı Aoun ile görüşmesinin ardından yaptığı açıklamada, "Beyrut Limanı patlamasından sonra Lübnan'ı ziyaret ettik ve 5 milyon dolar destek sağladık" dedi. Limanın yeniden inşasını konuştuk, altyapı ve üstyapıya katkıda bulunmaya hazır olduğumuzu teyit ettik” dedi.

Çavuşoğlu, Türkiye'nin Lübnan'dan ithalatı artırmakla ilgilendiğini de söyledi. Geçen ay Türkiye, Lübnan'ın nakit sıkıntısı çeken ordusuna 60 ton gıda yardımı gönderdi.