Fransa'nın Macron'u, Test TV Çatışmasından Sonra Anket Liderliğini Elinde Tutuyor

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, bir ankete göre, televizyonda dikenli bir tartışmanın ardından aşırı sağcı rakibi Marine Le Pen'e karşı liderliğini sürdürdü.

Pazar günkü seçim ikinci turuna sadece üç gün kala, ikisi kampanya yoluna geri döndüler - Macron güçlü bir sol kanat oyu olan Paris'in bir banliyösünde ve ülkenin kuzeyinde sadık bir takipçi kitlesine sahip olduğu Le Pen.

Le Pen, Perşembe günü gazetecilere verdiği demeçte, seçmenlerin beşte ikisinden fazlasının bu ayın başlarında ilk turda kendisini desteklediği Somme'deki bir kasaba olan Roye'de gazetecilere verdiği demeçte, "Kazanmak için her türlü şansım var" dedi.

"[Tartışmada] karşımda gerçek renklerini gösteren bir Emmanuel Macron vardı – beden dilinde bile çok aşağılayıcı, çok kibirli. Bu kimseyi şaşırtmazdı" dedi.

Yine de Macron, 20-21 Nisan tarihleri arasında OpinionWay/Kea Partners tarafından yapılan bir ankete göre, Perşembe günü oyların yüzde 56'sını değiştirmeden yeniden seçimi kazanmış olarak görülüyordu ve böylece Çarşamba akşamı yaklaşık üç saatlik etkinlikten sonra bazı katılımcıları yakaladı.

Bununla birlikte, nihai sonuçla ilgili belirsizlik, anketin sadece yüzde 72'sinin oylarını kullanmayı beklediğini gösterdiği için yüksek kaldı - bu rakam 1969'dan bu yana en düşük katılımı işaret edecek.

İki nihai aday arasındaki tek tartışmanın izleyicileri, Macron'u Le Pen ile yüksek elli kavgalara eğilimli buldular, ancak aynı zamanda onu daha ikna edici ve cumhurbaşkanı olmaya uygun buldular, BFM TV için ayrı bir Elabe anketi gösterdi.

Macron'un 2017'de kendisini yenmesinden bu yana "acı çektiğini" söylediği insanlarla empati kurmaya odaklanan Le Pen, seçmenlerin endişeleriyle biraz daha uyumlu olarak değerlendirildi, ancak aşırı sağcı görüşleri hala çok daha endişe verici olarak kabul edildi.

"Yönetmeye hazır olduğu izlenimini verdi mi?" Le Parisien, Perşembe günü yayınlanan bir başyazıda söyledi. "Tartışmaya bakılırsa, bu şüpheyi ortadan kaldırmadı."

Diğer analistler, tartışmanın bir tutam tuzla alınması gerektiğini, çünkü sadece 15,5 milyon insanın izlemek için ayarlandığını, böyle bir etkinlik için şimdiye kadar kaydedilen en küçük izleyici kitlesi olduğunu söyledi.

Merkezci, eski bankacı Macron, Avrupa Birliği'nin ve son yıllarda Brexit ve Donald Trump'ın ABD başkanı seçilmesi gibi olaylardan kaynaklanan aksilikler yaşayan enternasyonalizm türünün sadık bir destekçisidir.

Le Pen, çoğu Fransız'ı başarısızlığa uğratan bir elitizmi somutlaştırdığını söyledi. Politikaları arasında halka açık yerlerde Müslüman başörtüsünün yasaklanması, Fransız vatandaşlarına iş ve sosyal haklar konusunda öncelik verilmesi ve Avrupa'nın sınır ötesi seyahat kurallarının sınırlandırılması yer alıyor.

Solcu seçmenleri cezbetmek

Macron, Perşembe günü, Paris'in Seine-Saint-Denis banliyösünde, birçok sakinin göçmen olduğu veya göçmen kökleri olduğu anakara Fransa'nın en fakir bölgesinde yeni destekçiler kazanmaya çalıştı.

Banliyö, ilk tur oylamada üçüncü olan ancak ikinci tura çıkmayan aşırı sol aday Jean-Luc Melenchon'a yoğun bir şekilde oy verdiği için kilit bir hedef.

"İşler yeterince hızlı değişmiyor" diyerek oradaki yerel halkın bir araya geldiğini kabul etti ve imtiyazsız topluluklar için konut, güvenlik, eğitim ve iş fırsatlarına daha fazla kaynak ayırma sözü verdi.