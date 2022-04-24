Emmanuel Macron Fransa Seçimlerinde Yeniden Seçilecek

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, aşırı sağcı rakibi Marine Le Pen'i ikinci tur seçimlerde rahat bir farkla mağlup etti, anketörlerin erken projeksiyonları gösterdi ve ikinci bir dönemi güvence altına aldı.

İlk projeksiyonlar, merkezci Macron'un Pazar günkü ikinci turda oyların yaklaşık yüzde 57-58'ini aldığını gösterdi. Bu tür tahminler normalde doğrudur, ancak resmi sonuçlar ülkenin dört bir yanından geldiği için ince ayar yapılabilir.

Aşırı sağcı RN'nin (Ulusal Meclis) adayı Le Pen, oyların yüzde 41,8'ini aldı ve son üç başarısız cumhurbaşkanlığı adaylığında en yüksek oy aldı.

Anket projeksiyonlarının yayınlanmasından kısa bir süre sonra yaptığı bir konuşmada yenilgiyi kabul etti, ancak yine de sonucunu "parlak bir zafer" olarak selamladı.

Siyasi kariyerine "devam etme" sözü veren ve Fransızları "asla terk etmeyeceğini" söyleyen 53 yaşındaki oyuncu, "Sonuç parlak bir zaferi temsil ediyor" dedi.

Macron, 2002'deki Jacques Chirac'tan bu yana bir nesilde ikinci bir dönem kazanan ilk Fransız cumhurbaşkanı olacak.

Ancak bölünmüş bir ulusla ve Haziran ayındaki yasama seçimlerinde parlamento çoğunluğunu korumak için bir savaşla karşı karşıya kalacak. Üst üste iki dönem kazanan üçüncü Fransız cumhurbaşkanıdır.

Deneyimli bir siyasi yorumcu olan Pierre Haski, genellikle üçüncü tur olarak adlandırılan yasama seçimlerinin, özellikle geleneksel partilere verilen desteğin büyük ölçüde azalmasıyla Fransa'daki siyasi manzara için yeni bir test olacağını söyledi.

"Üç siyasi gücünüz var," dedi El Cezire'ye. "Macron'un merkezi, siyasi yelpazenin önemli bir parçası var. Bu seçimde oy sayısını öncekilere göre artıran Marine Le Pen var, bu yüzden sağda güçlü bir rakip. Bir de ilk turda başarılı olan ve üçüncü olan ve parlamento seçimlerinde intikam almak isteyen [solcu] Jean-Luc Melenchon var.

"Macron için zorluk, çoğunluğa sahip olmaktır, çünkü eğer yapmazsa, cumhurbaşkanı ve başbakan arasında farklı bir siyasi yönelime zorlanacaktır ve bu bir gerginlik ve zorluk kaynağıdır."

Franceinfo'nun çıkış anketlerine göre, seçmenlerin yüzde 28,2'sinin oy kullanmadığı tahmin ediliyor.

Erken resmi sonuçların Pazar gecesi geç saatlerde açıklanması bekleniyor. Cumhurbaşkanlığı seçiminin son turunun nihai resmi sonuçları 27 Nisan'da açıklanacak.

Pazar akşamı yaptığı bir konuşmada Melenchon, Haziran ayında yapılacak yasama seçimleri için kampanyanın şimdi başladığını söyledi.

İlk tur sol oyları etrafında birleştiren ve gelecekteki bir başbakan olarak kendisinden bahseden Melenchon, sistemden memnun olmayan seçmenleri pes etmemeye çağırdı.

"Seçmenler konuştu, Le Pen dövüldü, Fransa açıkça geleceğini ona emanet etmeyi reddetti. Macron'un seçilmesi, beşinci cumhuriyetin en kötü sonucudur. Çekimserlikler ve şımarık oy pusulalarıyla dolu bir okyanusta yüzüyor," diyor Melenchon.

Bu arada, aşırı sağcı lider Eric Zemmour, Fransa'nın milliyetçi partilerini yaklaşan yasama seçimleri öncesinde birleşmeye çağırdı.

"Parlamento seçimleri öncesi siyasi durum bizi harekete geçmeye zorluyor ... milliyetçi blok birleşmeli, milliyetçi hareketler güçlerini birleştirmeli" diyen Zemmour, oylamanın ilk turunda da aday oldu ancak ikinci tura çıkamadı.

Bu arada, Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Macron'u bir tweet'te tebrik ederek, "İyi işbirliğimizi sürdürebildiğim için mutluyum" dedi.

Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel, Macron'un yeniden seçilmesinden duyduğu rahatlığı dile getirdi.

"Bu sıkıntılı zamanlarda, güçlü bir Avrupa'ya ve daha egemen ve stratejik bir Avrupa Birliği'ne tamamen bağlı bir Fransa'ya ihtiyacımız var" diye Fransızca tweetledi.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Macron'u açıkça yeniden seçilmesinden dolayı tebrik etti.

Johnson, Twitter'da "Fransa en yakın ve en önemli müttefiklerimizden biri" diye yazdı. "İki ülke ve dünya için en önemli konularda birlikte çalışmaya devam etmeyi dört gözle bekliyorum."