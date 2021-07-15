Fransa'da Aşı Zorunlu Oldu, Protestolar Başladı!

Fransa'da Macron yönetimi protesto edilirken aşı zorunluluğu karşıtı binlerce kişi de gösteride bulundu. Protestoya katılanlardan birisi insanların durumunun ortada olduğunu fakat Macron’un ekonomik krizi saklamak adına salgın koşullarından faydalandığını ifade etti. Protestoya katılan vatandaşlardan birisi ismini bile ağzına almak istemediğini söylerken onun kendisi için cumhurbaşkanı bile olmadığını belirtti. Aşı zorunluluğu karşıtı binlerce kişi iş makinelerini ve çöp konteynerlerini ateşe vererek protestolara devam etti.

Dünyanın gündeminde yer alan konu hakkında Fransa'da 14 Temmuz Ulusal Bayram kutlandı ve on binlerce kişi protestolar düzenledi. Macron yönetiminin ekonomi ve sağlık alanındaki politikalarına tepkide bulunan vatandaşlar açıklamaları ile dikkatleri üzerine çekti.

Göstericiler başkent Paris ile Marsilya Avignon başta olmak üzere pek çok kentte toplanırken koronavirüs aşısının zorunlu hale getirilmesini protesto etti. Aşının zorunlu hale getirilmesini ve sağlık kartı uygulamasınI protesto ederek yürüyüş düzenleyen vatandaşlar önemli açıklamalarda bulundu.

“Macron istifa” ve “Kahrolsun diktatörlük” sloganları eşliğinde Paris'in farklı yerlerinden Cumhuriyet Meydanı'na doğru yürüyüşe geçen göstericilere polis ekipleri müdahalede bulundu. Protesto eden göstericiler polisle çatıştı ve banka, mağaza dükkanlarının camlarını kırdı. Bunun yanı sıra ööp kutularını devirerek yollarda barikat kuran göstericiler iş makineleri ile çöp konteynerlerini da ateşe verdi. Fransa'da protesto eden bir vatandaşın açıklaması hakkında detaylı bilgiler haberimizin devamında yer almaktadır.

Gösteride bundan bir vatandaş Fransa'da 2 buçuk seneden beri sosyal ve vergi adaletsizliğine karşı sokakları çıktıklarını ifade etti. Yine bugün de aşı zorunluluğu ile sağlık kartı uygulamasını protesto ettiklerini ifade eden vatandaş, bunun bir sağlık diktatörlüğü olduğunu söyledi. Kendisinin de Fransa'da bulunan bu diktatörlüğü protesto etmeye geldiğini ifade eden vatandaş, aşıya değil aşının zorunlu tutulmasına karşı olduğunu ve insanları zorlayamayacaklarını söyledi.