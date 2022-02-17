Fransa ve Avrupalı Müttefikler Mali'den Askerlerin Çekildiklerini Duyurdu

Fransa ve Avrupa gücündeki müttefikleri, yaklaşık 10 yıl silahlı bir huzursuzlukla mücadele ettikten sonra Mali'den asker çekmeye başlayacaklarını duyurdular.

Fransa ile Afrikalı ve Avrupalı müttefikleri tarafından imzalanan ve Perşembe günü yayınlanan bildiride, iktidardaki askeri hükümetin "birden fazla engelinin" Mali'de faaliyet göstermek için şartların artık geçerli olmadığı anlamına geldiği belirtildi.

Karar hem Fransa'nın Sahel'deki Barkhane gücü hem de Paris'in müttefikleriyle birlikte taklit etmeye çalıştığı Takuba Avrupa gücü için geçerli.

Bildiride, "Mali'de terörle mücadelede mevcut askeri angajmanlarını etkin bir şekilde sürdürmek için siyasi, operasyonel ve yasal koşullar artık yerine getirilmemektedir." ifadesi yer aldı.

Bu nedenle müttefikler, "bu operasyonlara adanmış ilgili askeri kaynaklarının Mali topraklarından koordineli bir şekilde geri çekilmesine karar verdi".

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ise Fransa'nın eski sömürgesini başarısızlığa uğrattığı fikrini "tamamen" reddetti ve ekledi: "Stratejisini ve gizli amaçlarını paylaşmadığımız fiili otoritelerle birlikte askeri olarak meşgul kalamayız."

Fransa'nın Mali'deki Gossi, Menaka ve Gao'daki üslerinin önümüzdeki dört ila altı ay içinde kapatılacağını söyledi.

Macron, çekilmenin "düzenli" bir şekilde gerçekleştirileceğine söz verdi.

Sahel bölgesinde güvenlik uzmanı olan Delina Goxho, komşu Nijer'in başkenti Niamey'den El Cezire'ye yaptığı açıklamada, çekilmenin güvenlik boşluğu bırakarak hem Mali hem de Nijer için sorun yaratacağını söyledi.

"Kısa vadede öngördüğümuz şey, özellikle silahlı grupların çoğunun bulunduğu sınır bölgesinde güvenlik açısından yaşanan boşluk."

"Barkhane'nin en azından bir süre güvenliği sağlamayacak olması ... Özellikle Malili ve Nijerli askerler için sorun olacak. Bu yüzden bunun acil sonuçları olacaktır."

BM'nin Mali'deki MINUSMA barış misyonu sözcüsü Olivier Salgado AFP haber ajansına verdiği demeçte, BM'nin çekilmenin etkisini incelediğini ve "uyum sağlamak için gerekli adımları atacağını" söyledi.

Sorunlarla dolu

Mali'nin konuşlandırılması Fransa için sorunlarla dolu. Batı Afrika'daki Barkhane görevinde görev yaparken ölen 53 askerden 48'i Mali'de öldü.

Fransa başlangıçta 2013 yılında Mali'deki isyancılara karşı asker konuşlandırdı, ancak şiddet hiçbir zaman tam olarak bastırılamadı ve şimdi Gine Körfezi'ne bir isyancı itmesinde yeni korkular ortaya çıktı.

Ancak Mali'den çekildikten sonra bile, müttefikler Nijer de dahil olmak üzere diğer ülkelerde "terörizmle" mücadeleye devam etme sözü verdiler.

Bildiride, "Yine de Nijer ve Gine Körfezi de dahil olmak üzere Sahel bölgesinde teröre karşı ortak eylemlerini sürdürme konusunda anlaştılar." ifadesi yer aldı.

"Haziran 2022'ye kadar bu ortak eylemin şartlarını belirlemek amacıyla onlarla siyasi ve askeri istişarelere başladılar."

Yaklaşan seçimler

Çekilmenin duyurulması, Cumhurbaşkanı'nın Nisan seçimlerinde yeni bir dönem için duracağına dair uzun zamandır beklenen ilanından sadece birkaç gün önce, Macron için kritik bir zamanda geldi.

Aynı zamanda Macron'un Ukrayna konusundaki açmazda gerginliği azaltmaya çalışmak için Rusya'ya baskı yaparken uluslararası diplomaside başrol üstlenmeye çalıştığı da aynı zamana denk geldi.

Özellikle Fransa seçimleri yaklaşırken, Macron'un önceliği, herhangi bir geri çekilmenin ABD'nin geçen yıl Afganistan'dan kaotik ayrılmasıyla karşılaştırmalara davet etmemesini sağlamak.

Macron Çarşamba günü, Fransa'nın Sahel bölgesindeki önemli müttefikleri Çad, Moritanya ve Nijer'in liderlerini bir araya getiren bir akşam yemeğiyle duyuruya zemin hazırladı.

Geçtiğimiz günlerde darbe yaşayan Mali ve Burkina Faso'dan yetkililer toplantıya davetli değildi.