Fransa Siyasi Bir Çıkmaza Giriyor

Fransa'da yasama seçimleri, seçmenlerin cumhurbaşkanına ülkenin parlamento organı olan Ulusal Meclis'te güçlü bir çoğunluk ve dolayısıyla güçlü bir siyasi yetki vermesi için bir fırsattır.

Ancak Başkan Emmanuel Macron'un aşırı sağ aday Marine Le Pen'e karşı yeniden seçilmesinden iki ay sonra, Fransızlar başkanlarının siyasi partisine ezici bir destek vermediler.

Yasama seçimlerinin ikinci turunda kayıtlı seçmenlerin sadece yüzde 46'sı oy kullandı.

University College London'da Fransız ve Avrupa siyaseti profesörü Philippe Marlière Al Jazeera'ya verdiği demeçte, "Macron, bunun bir kalp krizi olduğunu gösteren çok sayıda destekçisini kaybetti."

18 ila 24 yaşındakilerin sadece yüzde 29'u yasama seçimlerinde oy kullandı ve aylık toplam hane geliri 1.200 Euro'dan (1.266 $) az olan uygun seçmenlerin yüzde 36'sı oy kullandı. Buna karşılık, 70 yaş üstü seçmenlerin yüzde 66'sı ve yüksek gelirli seçmenlerin yüzde 51'i sandıkta oy kullandı.

Fransa'nın yasama sonuçları Macron için önemli bir gerileme. Başkanın koalisyonu Birlikte (Topluluk), önceki görev süresine göre 100'den fazla sandalye azalarak 245 kazanarak mutlak çoğunluğun 44 sandalye gerisine düştü . Bu, 20 yıldır ilk kez yeni seçilen (veya yeniden seçilen) bir cumhurbaşkanının mutlak çoğunluğu kazanamamasıdır.

Mutlak çoğunluk olmadan Macron, emeklilik yaşının 62'den 65'e tartışmalı şekilde yükseltilmesi gibi kilit yerel reformları geçirmekte zorlanabilir.

'Jüpiter'

İlk döneminde, Fransız medyası tarafından " Jüpiter " olarak adlandırılan Macron, büyük ölçüde rakipsiz bir şekilde yönetebildi, ancak şimdi yasa çıkarmak için muhalefet milletvekillerinin desteğine ihtiyacı var.

Toulouse 1 Capitole Üniversitesi'nde karşılaştırmalı hukuk alanında doktora adayı ve araştırmacı olan Rim-Sarah Alouane, Al Jazeera'ya verdiği demeçte, “Farklı siyasi güçlerle pazarlık konusunda yeniden bir düzenleme olacak” dedi. "Uzlaşmalar bulmanız gerekiyor, yoksa yasa çıkaramazsınız."

Çoğunluk olmadan, Ulusal Meclis kilit mevzuatta tam bir tıkanıklık görebilir. Macron, hem yeni birleşmiş soldan hem de aşırı sağdan gelen zorluklarla karşı karşıya. Muhafazakar partinin lideri Cumhuriyetçiler (Les Républicans) da partinin Macron'a karşı olduğunu doğruladı.

Christian Jacob Pazartesi günü Cumhuriyetçilerin bir konsey toplantısından sonra, “Bir anlaşma, koalisyon veya herhangi bir biçimde anlaşma söz konusu değil” dedi .

Macron'un parlamentodaki kayıplarının bir kısmı soldan geldi. 2017'de Macron'un partisi merkez sol veya ılımlı seçmenlerden bir miktar destek aldı, ancak bu seçmenlerin çoğu ya çekimser kaldı ya da birleşik sola katıldı.