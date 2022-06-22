Bill Cosby, 1975'te Bir Gencin Cinsel Saldırısından Sorumlu Bulundu

Kaliforniya'da bir jüri, 1975 yılında Playboy Malikanesi'nde komedyen Bill Cosby'nin 16 yaşındaki bir kıza cinsel istismarda bulunduğunu tespit etti.

Salı günü sivil mahkeme, şu anda 64 yaşındaki Judy Huth'a 500.000 dolar tazminat ödenmesine karar verdi.

Huth, yedi yıllık hukuk mücadelesi için “İşkence oldu” dedi. "Parçalanmak, bilirsin, otobüsün altına atılmak ve arkaya atılmak. Bu benim için çok büyük bir zafer.”

Jüri üyeleri, Cosby'nin Huth ile kasıtlı olarak zararlı cinsel temasa neden olduğunu, Huth'un 18 yaşından küçük olduğuna makul bir şekilde inandığını ve davranışının bir reşit olmayana yönelik doğal olmayan veya anormal cinsel ilgiden kaynaklandığını tespit etti.

Karar, bir zamanlar Amerika'nın babası olarak selamlanan 84 yaşındaki şovmen için önemli bir yasal yenilgi. Pensilvanya'da cinsel saldırı suçundan mahkumiyetinin düşmesinden ve hapishaneden serbest bırakılmasından yaklaşık bir yıl sonra geldi . Huth'un davası, sigortacısının iradesi dışında birçok davayı kapatmasından sonra, aleyhinde kalan son yasal taleplerden biriydi.

Cosby duruşmaya katılmadı veya şahsen tanıklık etmedi, ancak 2015 yılındaki bir video ifadesinin kısa klipleri jüri üyeleri için oynatıldı ve Huth ile herhangi bir cinsel teması reddetti. Avukatı ve yayıncısı aracılığıyla iddiayı reddetmeye devam ediyor.

Komedyenin avukatları, Cosby'nin Huth ve lise arkadaşıyla 1975 yılının Nisan ayında bir Güney Kaliforniya film setinde tanıştığını ve birkaç gün sonra onları Playboy Malikanesi'ne götürdüğünü kabul etti.

Huth'un önemli bir tanık olan arkadaşı Donna Samuelson, davada büyük ilgi gören Huth ve Cosby malikanesinde fotoğraf çekti.

Huth, üçünün birlikte takıldığı oyun odasının yanındaki yatak odasında Cosby'nin elini onun pantolonuna indirmeye çalıştığını, ardından kendisini ifşa ederek onu seks yapmaya zorladığını ifade etti.

Cosby'nin avukatı Jennifer Bonjean, zaman çizelgesindeki değişiklikler de dahil olmak üzere, dava boyunca Huth'un hesabına itiraz etti.

Aralık 2014'te dava açıldığında Huth, olayın 1974'te, yani 15 yaşındayken meydana geldiğini söyledi. Ancak jüri üyelerine, geçen yıl o yıl hakkında yanıldığına karar verdiğini ve aslında bir yıl sonra olduğuna inandığını söyledi.

Cosby, en çok 1980'lerin televizyon komedi dizisi The Cosby Show'daki sevimli koca ve baba rolüyle tanınır.