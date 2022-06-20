Suriye'nin Kuzeyindeki Otobüs Saldırısında En Az 13 Kişi Öldü

Suriye Savunma Bakanlığı, Suriye'nin kuzeyinde Rakka ve Humus şehirlerini birbirine bağlayan bir otoyolda sivil bir otobüsün hedef alınmasının ardından düzenlenen saldırıda en az 11 asker ve iki sivilin öldüğünü söyledi.

Bakanlık Pazartesi günü yaptığı açıklamada , "Bu sabah 06:30 [03:30 GMT] sularında, el-Jira bölgesindeki Rakka-Humus karayolunda bir sivil otobüs terör saldırısına maruz kaldı" dedi. askeri personel yaralandı.

Bir savaş gözlemcisi olan Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, IŞİD (IŞİD) hücrelerinin Rakka çölündeki Jabal al-Bashari bölgesinde bir otobüse saldırdığını, ancak bunun askeri bir araç olduğunu söyledi.

SOHR, "Ciddi yaralılar olduğu için ölü sayısının arttığına inanılıyor" dedi.

Şimdiye kadar hiç kimse saldırının sorumluluğunu üstlenmedi, ancak IŞİD daha önce bölgeyi kontrol etmeden önce bölgeyi kontrol etti ve grubun üç yıl önce savaş alanında yenilmesinden bu yana küstah saldırılara devam etti.

Rakka şehri, silahlı grubun kendi kendini ilan ettiği “halifeliğin” başkentiydi.

Suriye makamları bu tür saldırıları düzenli olarak silahlı grubu suçluyor.

Suriye'nin 11 yıllık çatışması, ülkeyi hükümet birlikleri ve müttefik savaşçıların çoğu bölgeyi kontrol ettiği çeşitli kontrol bölgelerine böldü. IŞİD'in uyuyan hücreleri doğu, kuzey ve orta Suriye'de faaliyet gösteriyor.

Kuzeybatı topraklarının bir kısmı Türk destekli muhalefet güçleri ve daha sert gruplar tarafından kontrol edilirken, ABD destekli Kürt liderliğindeki güçler kuzeydoğuyu elinde tutuyor.

Benzer saldırılar daha önce de gerçekleşti – en ölümcüllerinden biri Aralık 2020'de Suriye'nin doğusundaki Deir Az Zor eyaletinde ana otoyolda bir otobüse düzenlenen saldırıda 28 kişinin öldüğü oldu.

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad hükümeti, Rusya ve İran'ın desteğiyle, 2011'de hükümetin demokrasi yanlısı protestoları vahşice bastırmasıyla patlak veren savaşın ilk aşamalarında kaybedilen toprakların çoğunu geri aldı.

Savaş yüz binlerce insanın ölümüne ve IŞİD'in Suriye ve Irak'ta ortaya çıkmasına neden oldu.

Analistler uzun süredir grubun yeniden canlanmasından korktular, ancak yine de önemli ölçüde genişleyemedi ve büyük ölçüde hücre saldırıları ile sınırlı kaldı.