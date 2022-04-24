Fransa Seçimleri 2022: Cumhurbaşkanlığı İkinci Turunda Oylama Devam Ediyor

Fransız seçmenler, merkezci görevdeki Emmanuel Macron ile aşırı sağcı politikacı Marine Le Pen arasında seçim yapmak için cumhurbaşkanlığı ikinci turunda oy kullanıyor.

Kamuoyu yoklamaları, 44 yaşındaki Macron'un sağlam bir liderliğe sahip olduğunu gösteriyor, ancak analistler düşük katılımın sonucu her iki yönde de etkileyebileceği konusunda uyardılar. Yaklaşık 48,7 milyon vatandaş oy kullanma hakkına sahiptir.

Oy verme istasyonları Pazar günü sabah 8'de (06:00 GMT) açıldı ve istasyonları akşam 8'e kadar açık tutmayı seçen büyük şehirler dışında, çoğu yerde 19:00'da (17:00 GMT) kapandı.

Yerel saatle 17:00 itibariyle seçmen katılımı yüzde 63,2 olarak gerçekleşti ve 2017'de aynı olandan iki puan daha düşüktü.

Macron'un popülaritesi, ilk seçildiğinden beri bir darbe aldı, ancak Ukrayna'daki savaş, özellikle doğudaki yenilenmiş Rus saldırısı ışığında, yeniden seçilme şansını artırdı.

Marine Le Pen'in enflasyona ve yaşam maliyetine inatçı bir şekilde odaklanması, 2017'den daha iyi performans gösterdiğini gördü.

Göçmenlik, dine karşı laiklik ve kimliğin ön planda ve merkezde olduğu önceki seçimlerin aksine, bu seçim iki temel mesele olan satın alma gücü ve güvenlik üzerinde yapıldı.

Le Pen, seçmenlerin parasının daha az satın aldığı hissine odaklandı: seçmenlerin neredeyse yüzde 70'i, Macron'un ilk döneminde satın alma güçlerinin azaldığını söylüyor.

Güvenlik ve Ukrayna'da devam eden savaş, seçmenlerin karar vermesinde kilit rol oynayan diğer konulardır. Bunlar, 20 Nisan'daki cumhurbaşkanlığı tartışması sırasında Le Pen'i Rusya ile yakın bağlara sahip olmakla suçlayan Macron için güçlü bir nokta olarak görülüyor.

Macron, Müslüman başörtüsünü halka açık yerlerde takmayı yasadışı hale getirme planına da şiddetle karşı çıktı.

Anketler sürekli olarak Macron'un ikinci bir dönem kazanacağını öngörüyor. Seçimin ilk turunda yarış sıkılaştı, ancak o zamandan beri geri çekilmiş gibi görünüyor. Şimdi Macron'un yüzde 56-44 aralığında bir zafer kazanmasını öneriyorlar.

"Bugün Fransızların karşı karşıya kaldığı sert bir seçim. Her iki aday da gelecekte Fransa'yı görme biçimleri için çok farklı bir versiyon sunuyor, "diyor başkent Paris'ten bildiren El Cezire'den Bernard Smith.

Smith, her iki adayın da ilk turda Le Pen'e yüzde 1 oranında kaybeden aşırı sol aday Jean-Luc Melenchon'un destekçilerinden oy almak için yarıştığını söyledi.

Smith, "Melanchon [doğrudan] Macron'u desteklemedi, sadece hiçbir oyun aşırı sağa gitmemesi gerektiğini söyledi" dedi.