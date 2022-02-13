Hindu Gruplar KFC'yi, KIA Mağazalarını Keşmir Tweeti Üzerinden Kapatmaya Zorluyor

Çok uluslu çok uluslu şirketlere ait mağazalar, Pakistan merkezli yan kuruluşlarının Keşmir'i destekleyen mesajlar yayınlamasının ardından Hindistan'ın Gujarat eyaletindeki sert Hindu gruplar tarafından kapatılmak zorunda kaldı.

Şirketler, 5 Şubat'ta Pakistan'ın keşmir Dayanışma Günü'ne denk gelmesi için her yıl kendi kaderini tayin mücadelesi vermekte olan Keşmirlilerin fedakarlıklarını anmak için sosyal medyada mesajlar yayınlayarak Hindistan'daki sosyal medya kullanıcıları arasında öfkeye neden oldu.

Pizza Hut, KFC ve Güney Koreli otomobil devlerine ait düzinelerce mağaza ve showroom - Hyundai ve KIA - Batı Hindistan eyaletinde Hindu üstünlükçü grupların üyeleri tarafından kapatıldı - Bajrang Dal ve Vishwa Hindu Parishad (VHP veya Dünya Hindu Konseyi) - Başbakan Modi'nin iktidardaki Bhartiya Janata Partisi (BJP) ile bağlantılı.

VHP'nin ulusal saymanı Dinesh Navadiya, Surat kentinde düzenlenen protesto sırasında Reuters haber ajansına verdiği demeçte, "Bu şirketler Hindistan'da iş yapıyor ve aynı zamanda Pakistan'ın Keşmir konusundaki duruşuna destek veriyor olamaz." dedi.

"Keşmir Bizimdir" gibi sloganlar atarak ve safran atkıları takarak, Başbakan Modi'nin memleketi Gujarat'ta düzenlenen çok sayıda kişiden biri olan protestoya Bajrang Dal'ın 100'den fazla üyesi de katıldı.

Furore, Keşmir'in bazı bölgelerini kontrol eden ancak her ikisi de Himalaya topraklarını tam olarak talep eden hem rakipleri Hindistan hem de Pakistan'da faaliyet gösteren şirketlerin karşılaştığı riskleri vurguladı.

BJP on yıllardır Hindistan anayasası tarafından Hindistan yönetimindeki Keşmir'e verilen sınırlı özerkliğe karşı kampanya yürüttüğü için kampanya yaptı. Ağustos 2019'da Başbakan Modi, Hindistan anayasasının Keşmir özel statüsünün temeli olan 370. Yeni Delhi'nin 1947'de yapılan "Instrument of Accession" adlı anlaşma kapsamında bölgenin dışişleri, savunma ve iletişimini kontrol etmesi gerekiyordu. Ancak zamanla Hindistan, Müslümanların çoğunlukta olduğu bölgenin özerkliğini sulandırdı.

Hak grupları Modi hükümetini sivil özgürlükleri ayaklar altına almak ve Gazetecileri ve hak kampanyacılarını tutuklamakla suçladılar, çünkü Keşmirlilerin yerel halkın çıkarına aykırı olacağını söylediği yasalar çıkarıldı.

'Hükümetten güçlü hoşnutsuzluk'

Hindistan, Pakistan'ın Hindistan yönetimindeki Keşmir'de 1990'larda patlak veren Yeni Delhi yönetimine karşı silahlı bir isyanı desteklediğini söyledi. Pakistan suçlamayı reddetti ve sadece Keşmir halkına diplomatik ve manevi destek sağladığını söyledi.