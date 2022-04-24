Fransa Oylaması Müslümanların Başörtüsünü Öne Çıkarıyor

Müslüman başörtüleri, aşırı sağcı aday Marine Le Pen'in Batı Avrupa'nın en büyük Müslüman nüfusuna sahip ülkede başörtüsünü tamamen yasaklama baskısının ortasında Fransa'nın cumhurbaşkanlığı kampanyasında merkezi bir sahne aldı.

Hem Le Pen hem de rakibi Emmanuel Macron, 24 Nisan'da sıkı bir şekilde tartışılan ikinci tur oylamayla karşı karşıya kalırken, Cuma günü, kıyafet seçimlerinin neden siyasete yakalanması gerektiğini soran başörtülü kadınlarla karşı karşıya kaldılar.

Macron, dini kıyafetleri yasaklamayacağını söyledi, ancak birkaç caminin ve İslami grubun kapatılmasını denetledi. Fransa'daki birçok Müslüman, cumhurbaşkanlığı kampanyasının inançlarını haksız yere damgaladığını düşünüyor.

Güneydeki Pertuis kasabasındaki bir çiftçi pazarında, mavi-beyaz bir baş örtüsü giymiş bir kadın, aday destekçilerini selamlamak için balık satıcılarını ve satıcıları geçerken Le Pen'e yaklaştı.

"Başörtüsünün siyasette ne işi var?" diye sordu kadın.

Le Pen, başörtüsünü "radikal bir İslam vizyonuna sahip insanlar tarafından zaman içinde dayatılan bir üniforma" olarak nitelendirdiği pozisyonunu savundu.

"Bu doğru değil," diye karşılık verdi kadın. "Peçeyi yaşlı bir kadınken takmaya başladım... Benim için bu büyükanne olmanın bir işareti." Kadın, babasının 15 yıl boyunca Fransız ordusunda görev yaptığını belirtti.

Perşembe günü RTL radyosuna konuşan Le Pen, başörtüsünü tüm kamusal alanlarda yasaklama vaadinin nasıl uygulanacağını açıkladı ve bunun polis tarafından arabalarda emniyet kemeri takmakla aynı şekilde uygulanacağını söyledi.

"İnsanlara, emniyet kemerinizi takmamanın yasadışı olduğu gibi para cezası verilecek. Bana öyle geliyor ki, polis bu önlemi uygulayabiliyor "dedi.

Le Pen'in başörtüsüne karşı çıkması, kendisini eleştirenlerin milyonlarca Fransız Müslümanı damgalayarak onu Fransa'nın birliği için tehlikeli hale getirdiğini söylediklerini özetledi. Cumhurbaşkanı olması halinde Le Pen, göçü de azaltacağını ve Fransız Müslümanların ve Yahudilerin koşer ve helal ete erişimini kısıtlayacak ritüel katliamı yasaklamak istediğini söyledi.

Macron da Cuma günü France-Info adlı yayıncı kanalda canlı bir paylaşımda Müslüman başörtülü bir kadını tartıştı. Hiçbir yasayı değiştirmeyeceğini söyleyerek kendisini Le Pen'den uzaklaştırmaya çalıştı, ancak Fransa'nın laik ilkelerinin bir parçası olarak okullarda başörtüsü yasağını savundu.

Sara el-Attar adlı kadın, Macron'un başörtüsünün erkekler ve kadınlar arasındaki ilişkileri istikrarsızlaştırdığını öne sürdüğü önceki yorumlarından dolayı hakarete uğradığını hissettiğini söyledi.

Fransız kadınları "son yıllarda basit bir eşarp için kınandılar, hiçbir lider bu adaletsizliği kınamaya tenezzül etmeden" dedi.