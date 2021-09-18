Fransa-İngiltere Gerilimi! Köle Benzetmesi Gündem Oldu

İngiltere ile Fransa ve Amerika Birleşik Devletleri arasındaki gerilim artış gösterme eğiliminde bulundu. İngiltere'ye karşı bazı suçlamalarda bulunan Fransa'nın Avrupa Birliği İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Clement Beaune, kullanmış olduğu ifadeler ile dikkat çekti. İngiltere, Avrupa Birliği'nden ayrılarak kabullenilmiş bir kölelik ile ABD'ye dönmek ile suçlandı.

Bakan, Fransa'nın Avrupa Birliği dönem başkanlığını devralmaya hızlanması hakkında Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula Von der Leyen ile görüşme yaptı ve önemli açıklamalar gerçekleştirdi.

Avrupa Birliğinin stratejik özerklik geliştirmekle savunma alanındaki bağımsızlığını sağlayacağını belirten Bakan, Avrupa Birliği'nin savunma alanına ve özellikle de siber güvenlik konusuna daha fazla yatırım yapılması gerektiğini ifade etti.

2016 senesinden bugüne kadar Avustralya'nın Fransa ile sürdürdüğü denizaltı projesinin iptal ederek Amerika Birleşik Devletleri ve İngiltere ile anlaşmasını Avustralya'dan ciddi bir güven ihlali olarak niteleyen Bakan, önemli açıklamalarda bulundu. Güven ilişkisini zedeleyen söz konusu bu durumun Canberra ile diğer anlaşmaların da sorgulanmasına sebep olacağını aktardı.

Onlar için her zaman Amerika'nın öncelikli olacağını ifade eden Bakan, yorumları ile dikkatleri üzerine çekti. İngiltere için de İngiliz komşuların Avrupa Birliği’nden ayrılarak kabullenilmiş bir kölelik ile Amerika Birleşik Devletleri'nin kürkçü dükkanına geri döndüğü belirtildi.

Bakan, stratejik özerklik ve savunma alanındaki kapasitelerini güçlendirmelerinin gerekli olduğunu söylerken Avrupalı gibi hareket etmelerinin de gerekli olduğunu belirtti.

İngiltere başbakanı Boris Johnson, ABD Başkanı Joe Biden ve Avustralya Başkanı Scott Morrison ile 16 Eylül tarihinde düzenlenen çevrim içi basın toplantısında AUKUS ismi altında yeni bir güvenlik işbirliği kurulduğu aktarılmıştı. Ve bunun yanı sıra, İngiltere ve Amerika Birleşik Devletleri’nin, Avustralya ile nükleer enerjili denizaltı teknolojisini de paylaşacağı bilgileri ifade edilmişti.

Son olarak Fransa'nın Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un talimatı ile Washington ve Canberra büyükelçilerine danışmak amacı ile acil bir şekilde geri çağırdığı bilgisine ulaşılmıştı.