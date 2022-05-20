Fransa, Almanya, Belçika İlk Maymun Çiçeği Virüsü Vakalarını Bildirdi

Fransa, Belçika ve Almanya, Afrika'nın bazı bölgelerinde endemik olan hastalığı tespit etmede Avustralya'ya ve birkaç Avrupa ve Kuzey Amerika ülkesine katılan ilk maymun çiçeği vakalarını bildirdiler.

Fransa'nın sağlık yetkilileri Cuma günü yaptığı açıklamada, virüsün dolaştığı bir ülkeden yakın zamanda dönmemiş olan Paris'i de içeren Ile-de-France bölgesindeki 29 yaşındaki bir erkekte maymun çiçeği tespit edildiğini söyledi.

Ayrı olarak, Alman silahlı kuvvetlerinin mikrobiyoloji enstitüsü, hastalığın bir belirtisi olan cilt lezyonları geliştiren bir hastada virüsü doğruladığını söyledi.

Belçika'da, mikrobiyolog Emmanuel Andre, bir tweet'te, Leuven Üniversitesi'nin laboratuvarının, Flaman Brabant'tan bir adamda, ülkedeki iki vakadan ikincisini doğruladığını doğruladı.

Birçok Avrupa ülkesinde tespit edilen vakaların sayısının artmasıyla birlikte, Almanya'nın sağlık ajansı Robert Koch Enstitüsü, Batı Afrika'dan dönen insanları, ciltlerinde herhangi bir değişiklik fark etmeleri durumunda doktorlarını hızlı bir şekilde görmeye çağırdı.

Genellikle ölümcül değildir

Genellikle ölümcül olmayan nadir hastalık genellikle ateş, kas ağrıları, şişmiş lenf düğümleri, titreme, yorgunluk ve ellerde ve yüzde suçiçeği benzeri bir döküntü ile kendini gösterir.

Virüs, kontamine bir kişinin cilt lezyonları ve damlacıkları ile temasın yanı sıra yatak takımları ve havlular gibi paylaşılan eşyalar yoluyla da bulaşabilir.

Dünya Sağlık Örgütü (WHO), konuya yakından baktığını ve özellikle Birleşik Krallık'taki bazı vakaların eşcinsel topluluğu içinde bulaşmış gibi göründüğünü söyledi.

İtalya, Portekiz, İspanya ve İsveç'in yanı sıra Avustralya, Amerika Birleşik Devletleri ve Kanada'da da maymun çiçeği vakaları tespit edildi ve bu da hastalığın - normalde Orta ve Batı Afrika'da yoğunlaştı - yayılabileceği korkusuna yol açtı.

Monkeypox genellikle DSÖ'ye göre iki ila dört hafta sonra temizlenir.