Ford bu listeyi bir daha yayınlamaz! En yakın rakibi Fiat ters köşe oldu!

En yakın rakibi Fiat ters köşe oldu! Ford bu listeyi bir daha yayınlamaz! Ford markasının sunduğun çok özel seçenekler ile araç sahibi olabilirsiniz. Ford tüm araç seçenekleri ile çok beğenilen ve alıcısı bulunan bir marka olarak Türkiye pazarında yerini alıyor. Ford’un en yakın takipçisi olarak ise Fiat araç seçeneklerini sevenleri ile buluşturuyor. Ford’un indirimleri ile ilgili detaylar işte burada…

Ford İndirimleri şaşkına çevirdi

Hem ikinci el hem de sıfır otomobil piyasasındaki satışların kış döneminde iyice düştüğünü açıklana fiyat listelerinden görüyoruz. Otomobil tutkunlarının yakından ilgilendiği bir Ford markasının modelleri mercek altına alındı. İşte bu sınıfın önemli temsilcilerinden biri olan Ford Tourneo Connect’in yeni kasası satışa sunuldu. Bu model Volkswagen ve Ford ticari araç üretimi konusunda bir süre önce el sıkışarak yeni bir ortaklığa imza atmaları ile ortaya çıkmıştı

İşte bu ortaklığın ilk önemli çıktılarından biri olan Ford Tourneo Connect, tasarımı itibariyle de tıpkı Volkswagen Caddy modelini andırıyor. Detaylarında ise Ford dokunuşlarını görebilirsiniz.

Türkiye pazarında ilk etapta yalnızca dizel manuel ve dizel otomatik seçenekleriyle satışa sunulan bu araç, ilerleyen günlerde benzin seçeneği ile de kullanıcılarına ulaşacak.

Şu an satışta olan dizel manuel modeli 6 vitesle harmanlayarak sunarken otomatik vitesli modelin ise 7 vitesli modelle birleştiği görülüyor. Karşımıza 2.0L EcoBlue 122PS Titanium Otomatik paketiyle çıkan Ford Tourneo Connect’in yeni, paketlerine ve fiyat seçeneklerine ulaşabilirsiniz.

Ford Tourneo Connect 2023 Şubat ayı güncel fiyat listesi sizlerle

Yeni nesiL özelliklere sahip Ford Tourneo Connect’in özellikleri ve fiyat seçenekleri şu şekildedir:

· Titanium Kombi 2.0L EcoBlue 122PS 7 İleri Otomatik Dizel Euro 6.2

Tavsiye edilen kampanyalı satış fiyatı: 697.300 TL

· Active Kombi 2.0L EcoBlue 122PS 6 İleri Manuel Dizel Euro 6.2

Tavsiye edilen kampanyalı satış fiyatı: 737.700 TL

· Active Kombi 2.0L EcoBlue 122PS 7 İleri Otomatik Dizel Euro 6.2

Tavsiye edilen kampanyalı satış fiyatı: 748.300 TL

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