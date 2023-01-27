SGK destekli olarak Vakıfbank üzerinden Emekliye maaşlarının 20 katı ödeme verilecek!

Vakıfbank üzerinden emekli maaşı alan vatandaşlar için başlatılan yeni kampanyada, SGK destekli olarak sizlere uygun faiz oranlı ile birlikte işlem gerçekleştirilecektir. Sgk destekli olarak uygun faiz oranları ile birlikte kredi ödemesi gerçekleştirmek isteyen vatandaşlara 5 dakika içerisinde sonuç verilecek ve 20 katına kadar kredi ödemesi gerçekleştirilecektir. Kamu bankası olmasından dolayı vatandaşların tercih etmiş olduğu, bankaların başında gelen Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank, yaptıkları kampanyalar ile birlikte hem bireysel müşterilere, hemde emekli olan vatandaşlara nakit kredi vermeye devam etmektedir.

50000 TL'ye kadar ödeyeceğiniz kredilerde 36 ay vadeli ödeme tablosu oluşturabilir yüz bin TL'ye kadar ödeyeceğiniz kredilerde ise 24 ay vadeli ödeme tablosu oluşturarak, bankalardan kredi kullanabilirsiniz. Vakıfbank, ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak isteyen vatandaşların banka müşterileri olmaları durumunda, işlemlerini gerçekleştirebilecekleri kampanyalar dahilinde ilk taksit ödemesinde 3 ay erteleme yapma imkanı da sağlanmaktadır.

Vakıfbank ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak istiyorsanız, banka müşterisi olmanız durumunda internet üzerinden de işlemlerinizi gerçekleştirebiliyorsunuz. Vakıfbank mobil uygulaması üzerinden yapacağınız ihtiyaç kredisi başvurusunda uygun faiz oranları ile birlikte kredi kullanacak olan kişilere internet üzerinden sadece 50000 TL'ye kadar gelir belgesiz, masrafsız kredi ödemesi verileceği açıklandı. Gelir belgesiz Gelir belgesiz ve masrafsız, masrafsız ihtiyaç kredisi kullanacak olan tüm kredi işlemlerini gerçekleştirmek isteyen vatandaşlara emekli maaşları hesapları üzerinden daha önce kredi almamaları durumunda maaşlarının 20 katına kadar ödeme verilmektedir.