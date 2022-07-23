Rambo Okan Öldü Mü?

Sosyal medya hesabından paylaştığı bir otobüs bileti ile Trabzon'a gideceğini açıklayan Fenerbahçe'nin tanınmış tibün lideri Rambo Okan'ın çıkan arbede sonucu hayatını kaybettiği iddia edildi.

Rambo Okan'ın bir arkadaşı bu iddiayı yalanladı.

Trabzon'da çıkan arbede sonucu Fenerbahçe Tribünü'nün lideri Rambo Okan'ın ayrıldığı öğrenildi. Bu iddiaların asılsız olduğu ortaya çıktı.

Okan Güler'in arkadaşı Nurullah, Bolu polisi tarafından gözaltına alınan Rambo Okan'ın bir süre sonra serbest bırakıldığını ve durumunun iyi olduğunu açıkladı.

Trabzon'a giderken paylaşım yapmıştı



15 Temmuz'da Şehitler köprüsünde Trabzonspor'un bayrağını kesmeye çalışan ve son denemede amacına ulaşan Rambo Okan, önceki gün sosyal medyadan satın aldığı biletle Trabzon'a gitti.

Sosyal medya hesabından paylaştığı bir otobüs bileti ile Trabzon'a gideceğini açıklayan Fenerbahçe trübün lideri Rambo Okan'ın çıkan arbede sonucu hayatını kaybettiği iddia edildi. Bu iddia sosyal medyada kısa sürede ortalığı karıştırdı. Trabzon'da çıkan arbede sonucu Fenerbahçe Tribünü'nün lideri Rambo Okan'ın ayrıldığı öğrenildi. Bu konuyla ilgili henüz resmi bir açıklama yok.

Bazı sosyal medya kullanıcıları, öldürüldüğü anlaşılan Rambo Okan'ın Trabzon'a gittiği iddialarını yalanladı.