Floyd'dan İki Yıl Sonra Biden, Polis Reformu Yürütme Emrini İmzaladı

ABD Başkanı Joe Biden, ABD'de "etkili, hesap verebilir polisliği" ilerletmeyi ve kamu güvenliğini güçlendirmeyi amaçlayan bir yürütme emri imzaladı; çünkü ülke, George Floyd'un Minneapolis'te polisin elinde ölümünün ikinci yıldönümünü kutluyor.

Artan suç ve Kongre'deki polis reformu mevzuatının başarısızlığının ortasında, Çarşamba günkü emir, polis sendikalarının ve sivil haklar gruplarının çıkarlarını dengelemeyi amaçlıyor, ancak Floyd'un 2020'deki ölümünden sonra sokaklara dökülen Black Lives Matter protestocularının taleplerinin gerisinde kalıyor.

100.000 federal kolluk kuvveti memuru için güç kullanımı politikalarının gözden geçirilmesini yönlendiriyor, polisin suistimallerine ilişkin ulusal bir kayıt defteri oluşturuyor ve diğer önlemlerin yanı sıra ABD askeri teçhizatının eyalet ve yerel polis departmanlarına yeniden satışını sınırlıyor.

"Bu millet ne kadar bölünmüş hissetse de, bugün birliğimizin gücünü gösteriyoruz. Bu yürütme emri on yıllardır en önemli polis reformunu sağladı" diyen Biden, Beyaz Saray'daki bir imza töreninde sivil haklar liderleri, ABD'li milletvekilleri ve Floyd'un ailesinin üyeleri tarafından kuşatıldı.

"Kritik bir zaman geliyor. Güven inşa ederek kamu güvenliğini güçlendirebilir ve topluluklarımızdaki suçla daha etkili bir şekilde mücadele edebiliriz." dedi.

Olay, Teksas'taki bir ilkokulda 19 çocuğu ve iki yetişkini öldüren korkunç bir toplu çekimi, ülkedeki silahlı şiddet salgınının sonuncusu ve cinayetlerde endişe verici bir artışın ardından geldi.

Biden, saldırı silahları üzerindeki federal yasağın yenilenmesi ve daha sıkı silah kontrol yasaları için yapılan yaygın çağrıların ortasında yasal silah alıcıları için geçmiş kontrollerinin iyileştirilmesi çağrısında bulundu.

Polisin güç kullanımı, her yıl 1.000'den fazla insanın polisle ölümcül karşılaşmalarda öldürüldüğü ABD'de devam eden bir sorundur. Geçen yıl, verileri izleyen bir savunma grubu olan Mapping Police Violence'a göre, 1.136 kişinin öldürülmesiyle kayıtlardaki en ölümcül yıllardan biriydi.

ABD'nin önde gelen siyahi sivil haklar aktivistlerinden Peder Al Sharpton, Biden'ın yürütme emrini "hesap verebilirlik ve kamu güvenliği konularıyla başa çıkmada önemli bir adım" olarak nitelendirdi.

Sharpton yaptığı açıklamada, "George Floyd bizi uyandırdı ve tekrar uyumamalıyız" dedi.

Amerikan Sivil Özgürlükler Birliği (ACLU) ulusal siyasi direktör yardımcısı Udi Ofer de emri "ileriye doğru atılmış önemli ve gerekli bir adım" olarak nitelendirdi, ancak "kağıt üzerindeki kelimelerin tek başına polis şiddetini sona erdirmeyeceği" konusunda uyardı.

Ofer, "Daha geniş anlamda, Amerika'daki kamu güvenliğinin tamamen yeniden tasarlanmasına ihtiyacımız var" dedi.

Biden'ın emri, federal kolluk kuvvetlerini, memurlar için vuruntu emri ve boğma emri de dahil olmak üzere hayatı tehdit eden taktiklerin kullanımı konusundaki yönergeleri gözden geçirmeye yönlendiriyor.

Güç kullanımı incelemesi, gerilimi azaltmayı vurgulamayı amaçlıyor ve ABD Adalet Bakanlığı'nın 20 Mayıs'ta, başka bir memurun politikayı ihlal etmesi durumunda federal memurların müdahale etmesini gerektireceğini duyurmasını takip ediyor.

Emir, istismar veya suistimal nedeniyle kovulan memurlar için, genellikle suistimal kalıplarına devam ettikleri bir yargı alanından diğerine atlamalarını önlemeye yardımcı olmak için ulusal bir kayıt defteri oluşturur.

ABD'de 18.000 polis departmanı var ve kayıt defterine katılım gönüllülük esasına dayanıyor.

Ancak Biden yetkilileri, federal fonların mevcudiyetini yerel makamların işbirliği yapmasını sağlamak için bir teşvik olarak kullanmayı umuyor.

Polisin artan militarizasyonuna yönelik eğilime değinen Biden, polis departmanlarına aktarılabilecek askeri silah ve ağır ekipman türlerine de sınırlar uyguluyor.

Polis ve topluluklar arasındaki ilişkileri yeniden hayal etmek isteyen reform savunucuları için daha da önemlisi, düzen alternatif yaklaşımlar uygulamak isteyen şehirlere ve devletlere destek sunuyor.

Ayrı olarak, Biden polisin fonunu azaltma çağrılarını reddetti ve bunun yerine Kongre'yi polis eğitimi için ek finansman sağlamaya çağırdı.