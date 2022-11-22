Emekliler Hesaplarını Kontrol Edebilir, Bankalar Hesaplarınıza 29.000 TL Ödeme Yatıracak!

Emekli maaşı alan vatandaşlar için yapılan yeni kampanyada 29000 TL'ye kadar ödeme almak istiyorsanız başvurunuzu gerçekleştirerek 3 ay ertelemeli kredi kampanyasını sizlerde kamu bankaları tarafından katılabilirsiniz. Emekli maaş hesabınız aracılığı ile birlikte 29000 TL'ye kadar ödeme almak isteyen tüm vatandaşlar için yapılan bu kampanyalarda 36 ay vadeli olarak sizlere verilecek olan 29000 TL kredi ödemesini hemen aynı gün içinde kullanabilirsiniz. Emekli maaşınızı Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank üzerinden almanız durumunda başvurularınızı gerçekleştirerek nakit kredi onayı alabilecek ve onaylanan bu tutarları hesaplarımıza yatırarak, istediğiniz zaman kullanabileceksiniz.

Emekli maaşınızı Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank üzerinden almanız durumunda başvurularınızı gerçekleştirerek, kullanabileceğiniz, nakit kredi ödemelerinden faydalanmak isteyen tüm emeklilere internet bankacılığı uygulamaları üzerinden de nakit ödemeleri yapılacağı açıklandı.

Emekli maaşları kamu bankaları üzerinden olan ve başvurularını gerçekleştiren ihtiyaç kredisi kullanacak olan tüm emeklilere daha önce kredi onayı almaları durumunda olsa bile ihtiyaç kredisi ödemeleri başvuru şartlarına uygun olmaları durumunda aynı gün içinde ödenmektedir ve internet bankacılığından masrafsız olarak verilmektedir.