Flaş herkes dört gözle bekliyordu! TBMM’den geçti! Borcu olanlara mest eden haber! Hepsi siliniyor! Hemen yapın!

Hepsi siliniyor! Hemen yapın! Flaş herkes dört gözle bekliyordu! TBMM’den geçti! Borcu olanlara mest eden haber! TBMM’den kabul edilen yeni kanun tasarısı ile birlikte, kamu borcu olan milyonlarca vatandaş yapılandırma imkanı elde etti. Borç yapılandırması kanunu ile birlikte, vatandaşlar ödemekte zorlandıkları borçlarını yapılandırarak ödeme kolaylığı sağlayacak. Yeni kanunun detaylarını ve borç yapılandırma işlemlerini inceleyelim.

Tarihin En Büyük Borç Yapılandırması Başlıyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, borç yapılandırma kanunu ile ilgili tarihin en büyük yapılandırma uygulamasının gerçekleştirileceğini ifade etti. Bu açıklama ile birlikte, kamu borcu olan milyonlarca vatandaşın umutları yeniden yeşerdi.

Hangi Borçlar Yapılandırılacak?

Yapılandırma kanunu, 31 Aralık 2022 tarihi öncesindeki kamu alacaklarını kapsayacak. Bu kapsamda vergi cezaları, vergiler, idari ve adli para cezaları, sigorta primleri, gümrük vergileri, topluluk sigortası primleri, kamu karşılığı emeklilik keseneği, işsizlik sigortası primi sosyal güvenlik destek primi gibi alacaklar yapılandırma kapsamına dahil ediliyor.

Faiz Ödemek Yok, Taksitlendirme İmkanı Sağlanıyor

Yapılandırma kapsamında vatandaşların ödemekte zorlandıkları borçlar taksitlendiriliyor. Bu sayede borçlar daha kolay ödenebilecek ve vatandaşların maddi yükü azaltılmış olacak. Ayrıca yapılandırma kapsamında faizler siliniyor, bu sayede vatandaşlar borçlarının tamamını ödeyebilecekler.

Borç Yapılandırma Nasıl Yapılır?

Borç yapılandırma işlemi için ilk olarak, yapılandırma kapsamına giren borçların belirlenmesi gerekiyor. Daha sonra, borç yapılandırma başvuru formu doldurularak başvuru yapılabilir. Başvuru sonrasında, yapılandırma için belirlenen taksitlerin zamanında ödenmesi gerekiyor. Aksi takdirde, yapılandırma bozulabiliyor ve faizler tekrar işlemeye başlıyor.

Yapılandırma Sürecinde Nelere Dikkat Edilmeli?

Borç yapılandırma işlemi, borcu olan vatandaşlar için büyük bir kolaylık olsa da, bazı detaylara dikkat edilmesi gerekir.

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