Önümüzdeki ay EYT'li ile eski emekliye 10.500 TL karşılıksız ödeme var! Hemen almak için bunu yapın!

Hemen almak için bunu yapın! Önümüzdeki ay EYT'li ile eski emekliye 10.500 TL karşılıksız ödeme var! Nisan ayında, SSK BAĞ-KUR memur emeklisi ve 8 Eylül 1999 öncesi sigorta girişi olan EYT'liler, 10.500 TL karşılıksız para ödemesi alacaklar. EYT'lilerin emekli olmalarıyla birlikte bankaların promosyon teklifleri de artmaya başladı. Eski emekliler ve EYT'liler Nisan ayından itibaren maaş promosyonu için başvuruda bulunabilecekler. Ancak banka seçiminde dikkat edilmesi gereken bazı noktalar var. Örneğin, bankanın uygulamalarını bilmeli, şubesine kolayca ulaşabilmeli ve ATM imkanları çok olmalıdır. Bankalar, yüksek promosyon tutarları için ek koşullar getirebilir, bu nedenle bankanın sunduğu tutarı hangi şartlarla verdiğini incelemek önemli.

Bankaların emeklilere ve EYT'lilere sunduğu maaş promosyonu seçenekleri arasında doğru tercih yapmak için bazı kriterlere dikkat etmek gerekmektedir. Öncelikle seçilecek bankanın uygulamaları ve şubelerinin kolay ulaşılabilir olması önemlidir. Ayrıca bankanın ATM imkanlarının çokluğu da tercih edilmesi gereken bir faktördür.

Maaş promosyonu için seçilen bankaya '3 yıl maaşımı sizden alacağım' taahhüdü vermek gerekmektedir. Ancak bazı bankalar yüksek promosyon tutarları için ek koşullar getirmektedir. Bu nedenle, bankanın açıkladığı tutarın hangi şartlarla verildiğinin dikkatlice incelenmesi gerekmektedir. Bazı bankalar sadece maaş taşıyana yüksek promosyon öderken, bazıları kredi kartı alıp harcama yapana veya otomatik fatura ödeme talimatı verene daha yüksek promosyon fırsatı sunar.

Seçilen bankanın promosyon tutarının yanı sıra, havale-EFT, kredi kartı aidatı gibi uygulamalarının da dikkatle incelenmesi gerekmektedir. Ücretli ve ücretsiz uygulamaların araştırılması, gelecekte oluşabilecek ek maliyetlerin önüne geçer.

Bazı bankalar emekli maaş müşterilerine özel faizli kredi imkanı da sunmaktadır. Ancak bu kampanyalardan yararlanarak kredi kullanan müşteriler, daha yüksek promosyon fırsatı çıkıp bankasını değiştirmek istediğinde zorluklarla karşılaşabilirler. Bu nedenle, gelecekte oluşabilecek ihtiyaçları da dikkate alarak karar vermek önemli.

Mevcut durumda, promosyon ücretleri 10.500 TL'ye kadar yükselmiş durumdadır. Bazı bankalar ise ek kampanyalarla birlikte bu rakamı daha da yükseltmektedir. Finansbank gibi bazı bankalar, EYT'lilere özel kampanyalar düzenleyerek, taşıyan ve 3 yıl boyunca burada kalma taahhütü veren emekli ve EYT'lilere en az 10.500 TL promosyon sunuyor.

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