Son dakika... ATM kartınız üzerinden 4 gün içinde 50.000 TL ödeme alabileceksiniz!

Bankamatik kartı hesabınız üzerinden Yapı Kredi Bankası aracılığı ile birlikte başlatılan yeni ihtiyaç kredisi kampanyasında nakit ihtiyacı olup, kredi kullanacak olan tüm vatandaşlara hemen aynı gün içinde ödeme yapılacak bir kampanya hazırlandı. Bankamatik kartı hesabınız üzerinden başvurunuzu gerçekleştirmeniz ile birlikte ihtiyaç kredisi, kullanabileceğiniz bu kampanyalara katılarak, dilediğiniz zaman, işlemlerinizi yapabilecek ve kredi ödemelerinden faydalanarak hızlı bir şekilde ihtiyaç kredisi alabileceksiniz.

Yapı Kredi Bankası, ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunacak olan vatandaşlar, kredi puanı uygun olmaları durumunda bankadan alacakları 50000 TL kredilerde özellikle de 4 gün içerinde işlem yapmaları durumunda kredi ödemeler alabilmektedirler.

İhtiyaç kredisi başvurusu nasıl yapılır?

Acil ihtiyacınızın olması durumunda başvurunuzu gerçekleştirebileceğiniz ve kredi kullanabileceğiniz kampanyalara katılmak isteyen vatandaşların en yakın banka şubesine giderek kimlikleriyle birlikte işlem yapabildikleri gibi aynı zamanda banka şubelerine gitmeden de Yapı Kredi Bankası, mobil uygulaması üzerinden işlem yapacağını söyleyebiliriz.

Sms ile başvuru yapmak isteyen vatandaşlar, bireysel tc kimlik, aylık gelir ve kendi doğum tarihlerini gün ay yıl olarak yazdıktan sonra 44 11 numarasına mesaj olarak göndermeleri halinde de Yapı Kredi Bankası, İhtiyaç Kredisi kampanyasına katılmış olacaklardır.

Bankanın resmi internet sitesine girerek bireysel ihtiyaç kredileriyle ilgili detaylı bilgileri öğrenebilir, Güncel Kredi ve kredi kartı faiz oranlarıyla birlikte aylık taksit hesaplamanız da buradan yapabilirsiniz.