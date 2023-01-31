Emeklinin hesabına yarın sabahtan sonra 14.000 TL yatacak! Resmi gazetede açıklandı

Emekli maaş alan vatandaşlar, aylık kredi işlemlerini gerçekleştirmek için 36 ay vadeye kadar ödemeler yapacağını açıkladı. Emekli olan vatandaşlar, 36 ay vadeye kadar ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak istiyorlarsa, uygun faizlerle kredi ödemeleri alabilecekler. Emekli maaş hesabınız üzerinden başvurunuzu gerçekleştirerek, kredi alabileceğiniz kampanyalara katılacak olan kişilere kamu bankaları ile birlikte özel bankalar destek vermektedir.

14000 TL ödeme verecek olan bankalar, kamu bankaları özel bankalar olmakla birlikte emekli maaşınızı almış olduğunuz Banka olması önemli olacak.

Ziraat Bankası ve diğer kamu bankalarından ödeme haberi...

Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank üzerinden emekli maaş alan vatandaşlar, internet bankacılığına girerek, 14000 TL'ye kadar başvuru gerçekleştirebilir ve nakit kullanabilirler. Kamu bankaları üzerinden işlemlerini gerçekleştirecek olan kişiler, özellikle daha önce kredi ve kredi kartı kullanmış olmaları durumunda düşük faizli kredi ödemesi alabilirler. Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank üzerinden daha önce kredi almayan vatandaşlar, yüksek limitli kredi başvurusu da yapabiliyor.

Garanti Bankası, 14000 TL emekli ödemesi...

Garanti Bankası üzerinden emekli maaş alan vatandaşlar da nakit ihtiyacı olması durumunda, işlemlerini gerçekleştirerek bankanın müşterisi olmasıyla birlikte Garanti Mobil uygulaması üzerinden 14000 TL ödeme için başvuruda bulunabilir. 7 24, verilecek olan bu kredi kampanyalarından faydalanacak olan kişiler, mobil uygulamalar üzerinden diledikleri zaman ödeme alabilmektedir. Garanti Bankası şubelerine giderek de işlemlerinizi gerçekleştirebilir ve bireysel müşteri temsilcisi üzerinden kredi almak istediğinizi söylerseniz, sizlere verilecek olan kredi başvuru formunu doldurmanız ile birlikte 36 ay vadeli kredi için başvuruda bulunabilirsiniz.