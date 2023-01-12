Flaş haber… Bankalarda hesabı olanlara 15000 TL ödeme verileceği açıkladı! 3 banka birleşti

Akbank Yapı Kredi Bankası ve Denizbank tarafından başlatılan yeni kampanyada banka hesabı olan tüm vatandaşlara 15000 TL ödeme artık banka şubelerine gitmeden de hızlı birşekilde yapılıyor. Akbank Yapı Kredi Bankası ve Denizbank tarafından duyurusu, paylaşılan bu kredi haberiyle birlikte uygun faizlerle kredi kullanacak olan tüm vatandaşlara istedikleri zaman ödemeler verilmektedir. Akbank Yapı Kredi Bankası ve Denizbank tarafından ihtiyaç kredisi kullanmak isteyen vatandaşlar için başlatılan bu kampanyanın bireysel müşteriler için katılabileceği haberi verildi. Banka kredi puanı 1400 ve üzerinde olan tüm vatandaşların 18 yaşından büyük olmaları durumunda bankaların yapmış oldukları kredi kampanyasına katılarak, başvurularını gerçekleştirebilmektedirler.

3 banka üzerinden 15000 TL kredi başvurusu...

Banka şartlarına uygun olan tüm vatandaşlar, bu üç banka üzerinden de istediklerini seçerek kredi başvurusunda bulunabiliyor.

AKBANK: Akbank üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak istiyorsanız başvurunuzu cep telefonunuz üzerinden SMS atarak yapabilirsiniz. Sms ile ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunacak olan vatandaşlar, kredi yazıp boşluk bırakıp, kimlik numarası yazıp boşluk bırakıp 15000 yazarak bu mesajı: 44 25 numarasına göndermesi gerekiyor. Acil ihtiyacınızın olması durumunda banka, sizleri hızlı bir şekilde sonuç verecek ve bu bankada hesabınızın olması durumunda, Akbank Direkt uygulaması üzerinden kredi kullanabileceksiniz.

DENİZBANK: Denizbank üzerinden de başvurularını gerçekleştirerek nakit kredi kullanacak olan vatandaşlara banka uygun faizlerle kredi ödemesi gerçekleştiriyor. 36 ay vadeli ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak istiyorsanız, Denizbank şubelerine gitmeden SMS, krediyle birlikte cebimde kredi kampanyasına katılabilirsiniz. Denizbank resmi internet sitesi üzerindeki ihtiyaç kredisi başvuru formunu doldurarak, işlemlerinizi kolay bir şekilde yapabilirsiniz.

YAPI KREDİ BANKASI: Sms ile kredi başvurusu yapabileceğiniz bir diğer banka Yapı Kredi Bankası olmaktadır. Yapı Kredi Bankası üzerinden SMS ile kredi başvurusu için bireysel tc kimlik, aylık gelir ve kendi doğum tarihinizi yazarak bu mesajı: 44 11 SMS Kredi, servis numarasına göndererek, ne kadar kredi onayı aldığınızda 10 dakika içerisinde öğrenebilirsiniz. Onaylanan krediyi hesabınıza yatırabilir istediğiniz zaman kullanabilirsiniz. Banka hesabı olan vatandaşlar ise Yapı Kredi Bankası, mobil uygulaması üzerinden işlemlerini gerçekleştirebilmektedir.