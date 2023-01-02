3-5 bin TL ödeme! Banka müşterisi olan kişilere öncelik, Banka bu sabah 8 de açıkladı ve hemen başladı...

Denizbank, başlatmış olduğu kampanyada ihtiyaç kredisi kullanacak olan kişilerin düşük limitte gelir belgesiz kredi ödemeleri yapacağını açıkladı. Denizbank üzerinden başlatılan bu kampanyada ihtiyaç kredisi almak isteyen vatandaşlar için uygun faizlerle kredi ödemeleri hızlı bir şekilde gerçekleştiriliyor. Denizbank, İhtiyaç Kredisi kampanyasına katılarak, başvuru yapmak isteyen tüm vatandaşlar için yapılan bu işlemlerde nakit kredi kullanacak olan kişilere belirli şartlar dahilinde, ödemeler hızlı bir şekilde veriliyor.

Denizbank kredi başvurusu nasıl yapılır?

3000 TL veya 5000 TL ihtiyaç kredisi kullanacak olan kişiler için yapılan bu kampanyalarda, nakit kredi kullanacak olan kişilerin banka müşterisi olması durumunda, işlemlerini, Denizbank üzerinden SMS ile yapabilirler. Sms ile kredi başvurusunda bulunmak istiyorsanız kredim TC kimlik, doğum tarihinizi yazarak, 32 80 numarasına mesaj gönderebilirsiniz.

Denizbank üzerinden SMS ile ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunduktan sonra nakit kredi ödemelerinizi gerçekleştirebileceğiniz bu kampanyalara katılarak, işlemlerinizi hızlı birşekilde yapabilecek ve onaylanan bu kredileri hızlı bir şekilde hesaplarınıza yatırabileceksiniz.

Denizbank, mobil uygulaması kullanacak olan vatandaşlar ise kredi işlemlerini internet bankacılığı uygulamaları üzerinden masrafsız ve gelir belgesiz olarak kolay bir şekilde yapabilmektedir. Denizbank, mobil uygulaması kullanabilmeniz için banka hesabınızın olması ve banka hesabınız üzerinden beri internet bankacılığı şifresi oluşturarak kredi başvurusu gerçekleştirmeniz gerekiyor. Denizbank kredi başvurusunda bulunduktan sonra onay olacak olan tüm bireysel müşterilerine emekli olmaları veya sigortalı olarak çalışıyor olmaları durumunda gelir durumuna bakarak da kredi ödemesi yapılmaktadır. Denizbank üzerinden kredi kullanacak olan kişiler daha yüksek limitlerde kredi onayı almaları durumunda gelir belgesiz olarak onaylanan tutar kadar kredilerini en yakın Denizbank şubesi üzerinden de kimlikleriyle birlikte kullanabilmektedir.