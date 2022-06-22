Estonya, Helikopter Hava Sahası İhlali Nedeniyle Rusya'yı Protesto Etti

NATO üyesi Estonya, Rus büyükelçisini bir Rus sınır muhafız helikopteri tarafından hava sahasının "son derece ciddi" ihlal edilmesini protesto etmek için çağırdı.

Estonya dışişleri bakanlığı ve ordusu Salı günü yaptığı açıklamada, bir Rus sınır muhafızı MI-8 helikopterinin 18 Haziran'da ülkenin güneydoğusundaki bir nokta üzerinde izinsiz uçtuğunu söyledi.

Olay, Estonya'nın Moskova'nın Tallinn elçisini iki haftadan kısa bir süre içinde ikinci kez azarladığını gösteriyor.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Estonya, bunu kuşkusuz ek gerilimlere neden olan ve kesinlikle kabul edilemez olan son derece ciddi ve üzücü bir olay olarak görüyor" dedi.

Bakanlık, "Rusya komşularını tehdit etmeyi bırakmalı ve Rusya'nın Ukrayna'ya karşı başlattığı saldırganlığın bedelinin gerçekten yüksek olduğunu anlamalı" dedi.

Açıklamada ayrıca, Rus birliklerinin Ukrayna'yı terk etmesi çağrıları yinelendi ve Moskova'nın, Avrupa Birliği yaptırım listelerinde yer alan bazı malların Rusya'nın Kaliningrad'a geçişini yasakladığı için cezalandırılacağını söylediği Baltık ülkesi Litvanya ile dayanışma ifade edildi .

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in üst düzey bir müttefiki Litvanya'ya, AB tarafından yaptırım uygulanan malların kendi topraklarından Kaliningrad'a ve Kaliningrad'dan geçişini yasaklamanın acı duyacağını söyledi.

Estonya ordusundan yapılan açıklamada, Rus MI-8 helikopterinin Cumartesi akşamı Estonya'nın güneydoğusundaki Koidula bölgesinde - Rusya'nın Pskov kentinden çok uzak olmayan - ülkenin hava sahasına izinsiz girdiği belirtildi.

Estonya ordusu, helikopterin yaklaşık iki dakika boyunca Estonya hava sahasında olduğunu ve helikopterin bir uçuş planı sunmadığını, transponderini kapattığını ve Estonya Hava Seyrüsefer Servisleri ile telsiz temasını sürdüremediğini de sözlerine ekledi.

İddia edilen izinsiz giriş, Estonya hava sahasının bu yılki ikinci ihlaliydi.

Ordu, geçen yıl Rus uçaklarının - askeri ve sivil - Estonya'nın hava sahasını beş kez ihlal ettiğini söyledi.

Estonya ayrıca 10 Haziran'da Moskova'nın elçisine Putin'in şu anda Estonya olan bir şehri ele geçiren 18. yüzyıldan kalma bir Rus hükümdarına övgüsü hakkında şikayette bulundu.

Estonya, Litvanya ve Letonya, Birinci Dünya Savaşı'nın ardından bağımsızlık kazanmadan önce Rus imparatorluğuna aitti.

1940 yılında Sovyetler Birliği, 1991 yılına kadar bağımsızlıklarını geri kazanamayan üç ülkeyi ilhak etti.