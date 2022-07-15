Borçlarınızı kapatmak için fırsat! 3 banka borç transferi yapacak: 100.000 TL limit olacak...

Banka borçlarımızı kapatmak için sizlere üç banka tarafından fırsat verildi ve 100 bin TL'ye kadar borç kapatma kredisi verileceği açıklandı. Banka borçlarınızı kapatmak istiyorsanız sizlerde düşük faiz oranları ile birlikte Ziraat Bankası Garanti Bankası ve Halkbank tarafından yapılan kampanyaya katılabilir ve bu bankaların başlatmış olduğu kredi kampanyaları ile birlikte diğer bankadaki olan tüm banka borçlarınızı kapatabilirsiniz. Ziraat Bankası Garanti Bankası ve Halkbank üzerinden işlemlerini gerçekleştirerek ihtiyaç kredisi kullanmak isteyen vatandaşlar, banka kredi şartlarına uygun olması durumunda bu üç banka üzerinden de 100000 TL'ye kadar borç kapatma kredisi başvurusunda bulunduktan sonra güncel olan kredi ve kredi kartı borçlarını kapatabilir. Banka şubeleri üzerinden ve banka internet siteleri üzerinden başvuru yapma imkanı da sunulmaktadır.

ZİRAAT BANKASI

Kamu bankası olan Ziraat Bankası en çok tercih edilen bankaların başında geliyor. 100000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi ve borç kapatma kredisi kullanacak olan kişilere bu banka hızlı bir şekilde destek veriyor. Nakit ihtiyacınızın olması durumunda, sizlerde başvurunuzu banka üzerinden 5 dakika içerisinde yapabilir, onaylanan kredi tutarını, hemen öğrenebilirsiniz. Ziraat Bankası borç kapatma kredisi kampanyasına katılmak için başvurularını gerçekleştirmek isteyen kişilere 36 ay vadeli olarak 50000 TL 24 ay vadeli olarak da 100000 TL kredi veriliyor.

GARANTİ BANKASI

Garanti Bankası üzerinden borç kapatma kredisi kampanyasına katılarak, başvurularını gerçekleştirmek isteyen vatandaşlara banka şubeleri üzerinden sadece kimlikleriyle birlikte işlem yapılıyor. Garanti Bankası kredi kullanacak olan vatandaşların 1100 ve üzerinde bir kredi notu olması durumunda banka kredisi gibi uygun olması durumunda güncel olan borçlarında gecikme olmaması durumunda kredi vermektedir.

HALKBANK

Bir diğer kamu bankası olan Halkbank üzerinden de başvurularını gerçekleştirerek, kredi kullanmak isteyen vatandaşlar, 36 ay vadeli, bu banka üzerinden istedikleri zaman işlem yapıyor ve kredi kullanabiliyor. Borç kapatma kredisi kampanyasına katılarak, işlemlerini gerçekleştirmek isteyen vatandaşlar için başlatılan bu kampanyada nakit ihtiyacınızın olması durumunda hemen onay alabilirsiniz. 5 dakika içerisinde kredi sonucunuzu öğrenebilecek ve onaylanan kredi tutarını, hemen aynı gün içinde hesaplarınıza yaptırabileceksiniz.