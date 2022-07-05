Bakan, Finlandiya'nın Türkiye'den Sınır Dışı Edilme Listesi Almadığını Söyledi

Finlandiya Dışişleri Bakanı, ülkesinin Kürt isyancıların sınır dışı edilmesiyle ilgili yeni bir talep almadığını belirterek, NATO'ya katılmak için Türkiye ile bir anlaşma imzaladıktan sonra tüm davaların çoktan çözüldüğünü de söyledi.

Ülke, İskandinav ülkelerinin Ankara'nın isteklerine çok fazla boyun eğmesinden korkan belirsiz bir ifadeyle, Türkiye'nin “terör zanlılarının iade taleplerinin sınır dışı edilmesini bekleyen sürgününü hızlı ve kapsamlı bir şekilde” işleme koyma konusunda İsveç ile birlikte anlaştı.

Ancak Dışişleri Bakanı Pekka Haavisto Euronews'e verdiği demeçte, Finlandiya'nın olası tüm sınır dışı işlemlerinin katı AB hukuk standartlarına tabi olacağını söyledi.

“Finlandiya'daki mevzuatımızı değiştirmiyoruz. İsveç mevzuatını değiştirmiyor. Yetkililerimiz arasında bazı işbirliği konusunda anlaştık, ancak insan haklarıyla ilgili kendi yasalarımızı uyguluyoruz ”dedi.

Ancak Türkiye Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Ankara'nın Finlandiya'dan çok sayıda şüpheli aradığını söylerken, Haavisto Euronews'e Finlandiya hükümetinin "yeni bir liste görmediğini ve açık bir talebimiz olmadığını" söyledi.”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, düzenlediği basın toplantısında, "teröristlerin" iade edileceğini söyleyerek, bunu ülkesi için "diplomatik bir zafer" olarak nitelendirdi.

Ancak bakan, Türkiye 'nin mutabakat 'ın uygulanmasını izleyeceğini ve "kilit şeyin vaatlerin gerçekleşmesi olduğunu" belirtti.

Erdoğan, Finlandiya ve İsveç'in silah ihracatına ilişkin sınırlamalar ve Türkiye'nin Kürt militan grupların üyelerini ve Gülen hareketine bağlı olduğu iddia edilenleri - terörist olarak gördüğü ve ülkenin ulusal güvenliğine yönelik tehditler olarak - istediği iadeler konusunda katılımını veto etmişti.

Haavisto, ”Türkiye özellikle bir örgüt olarak PKK konusunda endişeli ve hem Finlandiya hem de İsveç'te zaten terörle mücadele listeleri altında PKK var." dedi.

“Yetkililer arasındaki bu tür gelişmiş işbirliğinin kötü bir şey olduğunu düşünmüyorum. Aynı askeri ittifaka üye olacağız. Bütün metinle yaşayabiliriz " dedi.