Fındık Fiyatlarına 4 Dolar Beklentisi

Fındık hasadı ne kadar yakınsa, taban fiyat tahmini o kadar net olur. Yılın en öne çıkan taleplerinden biri de fındık fiyatlarının dolar kuruna endekslenmesinin açıklanması oldu. CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, "Fındığın fiyatı dolara denk gelen TL olmalı" dedi. Soru, üreticilerin aldığı fındığın fiyatının ne olacağıdır. CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun şunları söyledi: "Fındığın fiyatı TL olarak

dolar ve bu fiyatın dolar kuru üzerinden sabitlenmesi gerekiyor. Uyarıyoruz: Kimse başka hesap yapmasın” dedi. Açıklanan fındık hasadını takdirle karşılayan Torun, şunları kaydetti: Fındık, tartışma ve algı oyunlarına yer vermesin” dedi.

"Sorunlu üreticilere" odaklanın

Yerel Yönetim Başkan Yardımcısı ve Ordu Başkan Yardımcısı Seyit Torun yazılı bir açıklama yaptı.

Torun, "Karadeniz'in en önemli geçim kaynaklarından biri olan fındığın özellikle askeriyenin sorunları ve belirsizlikleri hiç bitmiyor. 20 yıllık saltanat döneminde fındık üretimi için maalesef A. planlar devlet fındık politikaları oluşturamamakta ve üretime yeterli desteği vermemektedir.



"Geçen yılki tahmini 759 bin ton rekolteye göre ciddi bir artış görüyoruz" diyen Torun, fındık hasadına yaklaştıkça rekolte tahminlerinin de açıklandığını kaydetti.

Torun dedi ki: "Seni burada uyarıyorum." Verim daha yüksek olacak." Fındığın fiyatını düşürmek için kamuflaj icat etmeyeceğiz” dedi.

"Fındık hasadına tartışma ve algı oyunlarına izin vermeyin. Dünyanın durumunu biliyoruz ve dünyadaki fındık hasadını dikkatle izliyoruz. Türkiye'de beklenen yüksek verim Eğer öyleyse, TMO'nun gerekli hazırlıkları yapması ve üretimi artırması gerekiyor.

Ayrıca TMO, fındık alımını şimdiden açıklayarak üreticileri kurtarmayı hedefliyor."

"Fındık 4 dolar olmalı"

"Fındığın fiyatı TL olarak dolar olmalı ve bu fiyat dolar kuru üzerinden sabitlenmelidir. Trun, "Dolar yükselirse fındığın fiyatının da güncellenmesi gerekiyor. Başka bir hesaplama yapılmamalı" dedi.

Torun, gübre ve ilaç ücretlerinin 3 kat, zararlı böcek ücretlerinin 4 kat fazla olduğu, işçilerin yevmiyelerinin arttığı yerlerde hem fındığı hem de üreticiyi koruyor.

Bunun için dolar vermeniz gerektiğini anlattı. 250 liraya kadar. Torun, "Aksi takdirde yemek yeme hakkınız var" dedi.

"Üreticiyi şirketin insafına bırakmayın."

Torun sözlerine şöyle devam etti:

"Üreticiler, yabancı şirketlerin fiyat politikalarının insafına kalmamalı, ulusu yanlarında hissetmeliler.

Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak fındık üreticilerinin yabancı şirketlerde işçi statüsüne indirilmesine asla izin vermeyiz. Devletin atması gereken her adımı atıyor ve üreticiyi sonuna kadar destekliyoruz. "