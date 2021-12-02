Akbank 1000 TL Verecek, Akbank'tan Başvuru Yapmanıza Gerek Yok, Hesabınızı Kontrol Edin

Akbank üzerinden kampanya başladı. Son dakika Akbank üzerinden işlem yapmak isteyenler, belirli şartlara göre kendi hesaplarına 1000 TL atıyor. Bankadan yapılan açıklamada, maaş alan veya bu bankada kredi kullanan kişiler başvuru yapmasına da gerek yok. Bu bankada hesabınız var ise ve hesabınızda 1000 TL artı para yoksa, mobil uygulamadan başvuru yapılıyor. Bankadan yapılan bu açıklamalar ile birlikte, 1000 TL almak isteyenler başvuru yapmaya başladı. Acil ihtiyaçlarınız için kullanacağınız Akbank nakit kampanyasına katılmak isteyenler başvurusunu isterlerse bankanın mobil uygulmasından da yapabileceklerdir. Akbank nakit kampanyasına katılmak istiyorsanız, banka hesabınız üzerinden internet bankacılığı şifresi alabilir ve bu şifre ile nakit başvurusunda bulunabilirsiniz.

Akbank'tan 1000 TL Ödeme Başvurusu

Akbank yaptığı kampanya da başvuru yapacak olan kişilere 1000 TL ödemeyi artı para olarak veriyor. Başvuru yapmak isteyenler Akbank Direkt uygulamasına girerek 1000 TL için kredili mevduat hesabı başvurusu yapabilecekler. 1000 TL ve üzerinde işlem yapacak olan kişilere, banka 5 dakika içinde sonuç verecek. Akbank sonucu verdiğinde, başvuru yapmak isteyenler ayrıca yüksek limitli de artı para alabilecekler. Artı para başvurusu yapacak olan kişiler, 1000 TL için işlem yapmak istiyorsa, kredi notuna bakılarak onay verilecek.

Ama eğer bu bankada hesabınız varsa ve maaş müşterisi iseniz, Akbank 1000 TL ödeme için sizlere başvuru yapmadan hesabınıza ödeme yatıracaktır. Akbank yaptığı bu kampanya da işlem yapmak isteyenlere belirli şartlara göre kredi onayı verecektir.

Akbank'tan Kredi

Akbank yaptığı kampanyalar ile adından söz ettiriyor. Akbank 1000 TL ödeme haricinde 100.000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi veriyor. Akbank ihtiyaç kredisi kampanyasına katılmak isteyenler, belirli şartlara göre kredi kullanıyor. Akbank direkt uygulaması üzerinden yapacağınız başvuru ile birlikte masrafsız, gelir belgesiz kredi imkanı sunuluyor. Gelir belgesiz kredi için başvuru yapacak olan kişiler, kredi notu 1200 ve üzerinde ise onay alıyor.

Akbank ayrıca krediyi SMS ile veriyor. SMS ile kredi başvurusu yapmak istiyorsanız, Kredi yazın boşluk bırakın ve TC Kimlik numaranızı da yazarak 4425 numarasına mesaj gönderin. Bu şekilde atılan mesaj sonrasında sizlere hızlı bir şekilde sonuç verilecektir.