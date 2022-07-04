Filistinliler Shireen Abu Akleh'i Öldüren Kurşunu ABD'ye Verdi

Filistinli yetkililere göre, Filistin Yönetimi, 11 Mayıs'ta işgal altındaki Batı Şeria'da İsrail baskını sırasında Filistinli-Amerikalı gazeteci Shireen Abu Akleh'i öldüren kurşunu ABD'li adli tıp uzmanlarına teslim etti.

Filistin Yönetimi Başsavcısı Ekrem el Hatib, yetkililerin "mermiyi inceleme için Amerikalılara göndermeyi kabul ettiklerini" söyledi. Ancak Pazar günü, bir İsrail askeri sözcüsünün Ordu Radyosuna yaptığı açıklamada, mermi üzerindeki testleri kimin yapacağına dair çelişkili raporlar ortaya çıktı: “Test Amerikan olmayacak. Test, baştan sona bir Amerikan varlığı ile bir İsrail testi olacak.”

Bu arada Filistin'in Sesi radyosuna konuşan El Hatib, yetkililerin ABD'den "teftişin onlar tarafından yapılacağı ve İsrail tarafının katılmayacağının garantisi" aldığını söyledi. ABD, karşıt iddialar hakkında hemen yorum yapmadı.

Filistinli yetkililer ve birçok hak grubu ve medya kuruluşu, El Cezire gazetecisi Ebu Akleh'in İsrail ordusu tarafından öldürüldüğü sonucuna vardı.

Birleşmiş Milletler insan hakları ofisi geçen ay topladığı bilgilerin Ebu Akleh'i öldüren kurşunun İsrail güçleri tarafından atıldığını gösterdiğini söyledi. Birkaç tanık, İsrail güçlerinin Kudüs doğumlu Ebu Akleh'i öldürdüğünü söyledi.

İsrailli yetkililer başlangıçta Filistinli savaşçıların Ebu Akleh'i öldürmüş olabileceğini söyledi. Ancak İsrail daha sonra geri adım attı ve bir İsrail askerinin ateş etmiş olma olasılığını dışlayamadığını söyledi.

Kurşunu ABD'li uzmanlara verme kararı, Filistinli yetkililerin İsrail'i ilgilendiren bir soruşturmanın şeffaf olmayacağını söylemesiyle, soruşturmayı kimin yürüteceği konusunda haftalarca süren bir açmazın ardından geldi.

El Cezire'den Stefanie Dekker, Batı Kudüs'ten “Filistinliler, merminin analizine gelince İsrail'in karışmasını istemedikleri konusunda çok açıklar” dedi. “Daha önce teslim etmeyi reddettiler; [İsrail'in] cinayetin hemen ardından sunduğu ortak bir soruşturmayı reddettiler.”

Filistinlilerin kurşunu nihayet ABD'ye teslim etme kararı, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas arasında geçen hafta yapılan ve ABD Başkanı Joe Biden'ın İsrail'i ve Filistin'i ziyaret etmeden önce ABD yetkililerinin "bunu tamamlamaya hevesli" olduğu bir çağrının ardından geldi. Dekker, önümüzdeki hafta Batı Şeria'yı işgal ettiğini söyledi.

Analizden elde edilen sonuçların günün sonunda Filistinlilere teslim edilmesinin beklendiğini ekledi, ancak “bunun herhangi bir hesap verebilirlik ve adalete yol açıp açmayacağı, Filistinliler kesinlikle son derece şüpheci olmaya devam ediyor”.