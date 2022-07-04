Son Dakika Müjdesi Geldi: Temmuz Ayı Memur ve Emekli Maaşına Zam Haberi!

Son Dakika Müjdesi Geldi: Memur ve Emekli Maaşına Zam Haberi! Milyonlarca kişinin alım gücü Temmuz ayıyla beraber daha da artışa geçecek. Enflasyon rakamlarının da açıklanmış olmasıyla memur ve emekli kişilerin maaşlarına gelecek olan zam düzeyi netleşmiş oldu. Peki ama yeni BAĞ-KUR ve SSK emeklisi maaşları net şekilde ne kadara çıkarıldı? İşte aradığınız her detay bu haberde…

EMEKLİ ve MEMURLAR İÇİN TEMMUZ AYI ZAM ORANI AÇIKLANDI!

Türkiye İstatistik Kurumu, Haziran ayına yönelik enflasyon düzeylerine açıklık getirdi. Haziran’da 2,98 artışla beraber senelik %73,50 seviyesine kadar çıkan enflasyon Haziran ayında %4,95 artışla beraber %78,6 seviyesine kadar çıkmış oldu. Bu şekilde altı aylık enflasyon farkı doğrultusunda netleştirilen milyonlarca emekli ve memur vatandaş için maaş zammı da gelmiş oldu. Yüzde 42,35’lik ciddi bir zam düzeyi geliyor!

EN DÜŞÜK DÜZEYDEKİ EMEKLİ MAAŞI BİLE 3500 TL OLARAK NETLEŞTİRİLDİ

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal refah düzenlemesiyle beraber en düşük BAĞ-KUR ve SSK emekli maaşlarının 2022 senesi Ocak ayında gelen artışla 2500 TL’ye çıktığını ifade etmişti. Geçtiğimiz hafta da en düşük emekli maaşının 3500 TL’ye çıkarılarak netleştirilmesini kanıtlayan önerge TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nca onaylanmış oldu. İlerleyen günlerde bu konuda yeni zamlar olacak mı henüz bilinmiyor, her şey daima enflasyonun durumuna ve tabii ki işleyişine göre ilerlemeyi sürdürecektir.