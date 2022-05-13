Filistinliler Öldürülen Gazeteciye Veda Etti

İsrail güçleri, bu hafta işgal altındaki Batı Şeria'da haber yaparken İsrail güçleri tarafından öldürülen El Cezire muhabiri Shireen Abu Akleh'in cenaze yürüyüşünü, memleketi Kudüs'teki bir hastanenin dışında tabutunu taşıyan yas tutanlara saldırarak zorla engelledi.

İsrail güçleri, tabutu tutan yas tutanları coplarla vurdu, neredeyse düşmesine neden oldu, sonunda bir duruşmada hareket ettirilmesine izin verdi.

Cuma günkü olayların, Ebu Akleh'in cesedinin gece boyunca kaldığı işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Şeyh Jarrah mahallesindeki St Louis Fransız Hastanesi'nden, Kudüs'ün Eski Şehir'indeki Yafa Kapısı'na kadar bir geçit töreniyle başlaması bekleniyordu.

51 yaşında öldürülen Ebu Akleh, daha sonra yakındaki Zion Dağı Protestan Mezarlığı'nda ailesinin yanına gömülecek.

İsrail polisi, Cuma günü öğle saatlerinde Şeyh Cerra'daki hastaneye giden yolları kapattı ve Filistinliler kortej öncesinde toplanmaya başladı. Cuma günü erken saatlerde polis, Filistinlilerin kilisenin dışına Ebu Akleh'in posterlerini yerleştirmesini engellemeye çalıştı.

Öldürülmesi Filistinliler arasında öfkeye yol açan ve yüzlerce Filistinlinin yaralandığı El Aksa Camii yerleşkesine haftalarca süren İsrail ordusu baskınlarının ardından Kudüs'teki gerilimlerin artacağı korkusunu artıran kıdemli muhabirin cenaze törenine binlerce kişinin katılması bekleniyor.

İsrail polisi Perşembe günü Ebu Akleh'in ailesinin evine baskın düzenledi ve Filistin bayrağını konuttan zorla çıkardı.

Shireen'in kardeşi Anton Abu Akleh de Perşembe akşamı İsrail polisi tarafından çağrıldı. İsrail medyasında çıkan haberlere göre, polis onu bir "tırmanma" olması durumunda cenaze işlemlerini dağıtacakları konusunda uyardı.

Filistin Sağlık Bakanlığı'na göre, İsrail güçleri Cuma günü ayrı olarak Cenin'de şafak vakti bir baskın düzenledi ve ikisi zor durumda olmak üzere en az 13 Filistinliyi yaraladı.

Yerel medya, İsrail güçlerinin aranan bir Filistinlinin tutuklanmadan önce birkaç saatlik bir kuşatma sırasında evinin bazı kısımlarını bombaladığını söyledi.

İsrail ordusu, 'Yamam' özel birlik askerlerinden birinin Filistinli savaşçılarla silahlı çatışmalar sırasında ciddi şekilde yaralandığını söyledi.

Üç günlük cenaze alayı

Ebu Akleh'in öldürülmesi Arap dünyasında şok dalgaları yarattı ve Batı Şeria ve Gazze'de duyguların dökülmesine yol açtı.

Muhabir, Çarşamba günü öldürüldüğü Kuzey Batı Şeria'daki Cenin'den Kudüs'e kadar birçok Filistin kentinde onurlandırıldı.

El Cezire'nin Filistin büro şefi Velid el-Ömeri, Ebu Akleh'in üç günlük cenaze törenini "Filistin tarihindeki en uzun törenlerden biri" olarak nitelendirdi.

Ebu Akleh için Çarşamba günü Cenin'de ve doktorların cesedi üzerinde otopsi yaptığı Nablus'ta yürüyüşler düzenlendi. Daha sonra Ramallah'a getirildi ve Perşembe günü Filistin Yönetimi'nin (FY) başkanlık yerleşkesinde binlerce kişinin katıldığı bir anma töreni düzenlendi.

Filistin Yönetimi Başkanı Mahmud Abbas ayinde yaptığı konuşmada, İsrail'in ölümüyle ilgili olası bir soruşturmayı reddetti ve Filistinlilerin davayı Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne götüreceğini söyledi.