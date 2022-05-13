VakıfBank bankamatik kartı kullananlara 17000 TL ödeme yapıyor

Devlet bankası olan Vakıfbank üzerinden ihtiyaç kredisi kullanacak olan vatandaşlar için başlatılan yeni kampanyada Bu bankanın bankamatik kartını kullanıyorsanız sizlerin hesabına 17.000 TL ödeme yapıyor. Vakıfbank ihtiyaç kredisi olarak vermiş olduğu bu kredilerde nakit kredi kullanacak olan vatandaşların kendi banka müşterisi olması durumunda öncelik tanıyarak Vakıfbank mobil uygulaması ve Vakıfbank internet bankacılığı üzerinden ödemeleri banka şubelerine gelmeden de yapıyor.

Düşük faiz oranları ile alabileceğiniz bu nakit kredi kampanyaları ne katılmak isteyen vatandaşların başvurularını hızlı bir şekilde gerçekleştirerek 5 dakika içerisinde sonuçlarını öğrenebilecekleri nakit kredi kampanyasında banka kredi puanı gelir durumu ön plana çıkmaktadır.

Vakıfbank üzerinden nakit kredi başvurusunda bulunacak olan vatandaşların bireysel müşteri olması durumunda banka bu kişilere düşük faiz oranları ile kredi imkanı sağlarken 17000 TL ödeme alan kişilerin 36 ay vadeye kadar ödeme tablosu oluşturacağını ve ilk taksit ödemesini dilerse 90 gün ertelemeli yapacağını açıkladı.

Vakıfbank özellikle emekli olan vatandaşların ve kendi bankasından emekli maaşı alan kişilerin Daha önce bu bankadan kredi alsalar bile düzenli ödemeler yapması durumunda 17.000 TL'ye kadar 36 ay vadeli ihtiyaç kredisi vereceğini duyurdu. Nakit ihtiyacınız var ise son dakika olarak başlatılan bu Kredi kampanyasında Vakıfbank ihtiyaç kredisi kampanyasına sizler de katılabilir 17000 TL'ye kadar gelir durumunuza göre kredi onayı alabilirsiniz.

Vakıfbank resmi internet sitesi üzerinden başvurularınızı gerçekleştirebilir veya Bu bankanın internet bankacılığını kullanarak şubelere gitmeden işlemlerinizi yapabilirsiniz. Vakıfbank şubeleri üzerinden kredi başvurusu yapacak olan vatandaşların kredi alabilmeleri için banka şubelerine giderken kimlikleriyle birlikte gitmeleri durumunda sizlere yardımcı olunmaktadır. Vakıfbank resmi internet sitesi üzerinden kampanya detayları hakkında bilgisini alabilir güncel faiz oranlarını öğrenebilir ve aylık taksit tutarlarını hesaplayabilirsiniz.