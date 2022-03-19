Filistinli Adam Bıçaklama Saldırısı İddiası Üzerine Polis Tarafından Vuruldu

Polisten yapılan açıklamaya göre, Batı Kudüs'te meydana gelen bıçaklı saldırı iddiası üzerine Filistinli bir kişi İsrail güçleri tarafından vuruldu.

Polisten yapılan açıklamada, cumartesi günü İsrailli bir kişinin Filistinli tarafından silahlı bir şekilde bıçaklandığı belirtildi.

açıklamada, durumunun ne olduğu belirtilmeden İsrail güçlerinin saldırgana ateş açtığı ve etkisiz hale getirildiği belirtildi.

Magen David Adom acil servislerinden yapılan açıklamada, İsraillinin 30'larının ortasında hafif yaralandığı belirtildi.

Sözcüsü Zaki Heller, saldırganın yaklaşık 20 yaşında filistinli bir adam olduğunu ve "ciddi durumda" tahliye edildiğini söyledi.

Polisin saldırgandan kanlı kıyafetler topladığı görüldü.

Son aylarda onlarca Filistinli, bıçaklama veya araba çarpması saldırıları düzenlemeye çalıştıkları iddiasıyla İsrail güçleri tarafından öldürüldü. Öte yandan Filistinli hak grupları, İsrail güçlerini filistinlileri hayatlarını riske atarak kasten öldürmekle suçluyor.

Bu ayın başlarında İsrail polisi, Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde meydana gelen iki ayrı olayda subayları bıçakladığı iddia edilen iki Filistinli saldırganı vurarak öldürdü.

İsrail, 1967 Altı Gün Savaşı'nda Doğu Kudüs'ü ele geçirdi ve daha sonra uluslararası toplumun çoğu tarafından tanınmayan bir hareketle ilhak etti.