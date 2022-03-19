Almanya, Rus Gazına Alternatifler İçin Katar ve BAE'ye Mahkemelik Oldu

Almanya Ekonomi Bakanı Robert Habeck, Hidrojen anlaşması sağlayarak Almanya'yı gaz konusunda Rusya'ya daha az bağımlı hale getirmeyi hedeflediği için, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri'ne yapacağı bir gezide sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) arzını görüşeceğini söyledi.

Ekonomi Bakanlığı'nın internet sitesinde yer alan verilere göre, Rusya Almanya'nın en büyük gaz tedarikçisi. Almanya'nın LNG ithalatının kabaca yarısı Rusya'dan geliyor.

Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesinden bu yana Habeck, Almanya'nın Rusya'ya olan enerji bağımlılığını azaltma amaçlı, Rus olmayan LNG'nin büyük siparişleri, LNG ithal edecek bir terminal planları ve ülkenin kömürden çıkışını yavaşlatmak gibi birçok girişim başlattı.

Habeck, Cumartesi günü başlayacak geziden önce yaptığı açıklamada, hedefin "orta vadede hidrojen ortaklığı kurmak" olduğunu söyledi.

Deutschlandfunk radyosuna verdiği demeçte Habeck, "Önümüzdeki kış daha fazla gaz elde emezsek ve Rusya'dan gelen teslimatlar kesilirse, o zaman tüm evlerimizi ısıtmak ve tüm sektörümüzü ayakta tutmak için yeterli benzinimiz olmayacaktır." dedi.

Geziye, çoğu enerji sektöründen olmak üzere kurumsal Almanya'dan yaklaşık 20 temsilci eşlik edecek.

Ayrıca "kısa vadeli" LNG arzını tartışmak ve "Almanya'daki gaz arzını sağlayan şirketlere Rus gazından bağımsız hale gelmeleri için siyasi çerçeveyi vermek, siyasi gündemde daha yüksek olamayacak konular" istiyor.

Daha genel olarak, Avrupa Komisyonu, Avrupa Birliği'nin Rus doğalgaz, petrol ve kömüre olan bağımlılığını beş yıl içinde aşamalı olarak kaldırma planları üzerinde de çalışıyor.

Aynı zamanda iklim işlerinden sorumlu bakan olan Habeck, geçtiğimiz günlerde bir başka gaz santrali Norveç'in yanı sıra mevcut en büyük küresel ihracatçı olan ABD'yi ziyaret etti.

Berlin, Moskova'nın dış kazançlarının önemli bir kaynağını boğmanın bir yolu olarak Rus enerji kaynaklarına acil ambargo uygulanmasına karşı çıkması nedeniyle eleştirilere hedef oldu.

Ancak Almanya, boykotun Alman ekonomisini felç edebileceğine ve enerji fiyatlarındaki büyük artışlarla toplumu eyerleyebileceğini ve kıtlıklara yol açabileceğine inanıyor.

Rusya Ukrayna'daki savaşı nedeniyle ateş altındayken, Habeck Cuma günü ARD televizyonuna verdiği röportajda, enerji politikası söz konusu olduğunda ahlaki bir boyutun "gerçekten var olmadığını" kabul etti.

Habeck Cuma günü yaptığı açıklamada, istikrarlı bir arz akışı sağlamanın zorunlu olduğunu söylemekle birlikte, ülkenin konvansiyonel doğal gazdan yeşil hidrojene geçişini hızlandırması gerektiğini vurguladı.