Filipinler: Rodrigo Duterte 2022 Senato Yarışından Çekildi

Filipin cumhurbaşkanının 2022 Senato seçimleri için adaylığını neden geri çektiği hemen belli değildi.

Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte, ülkenin seçim komisyonu sözcüsüne göre Senato üyeliği adaylığını geri çekti.

Salı günü Twitter'da bir gönderide James Jimenez, "Başkan senatör seçimlerinden çekilme başvurusunda bulundu" dedi.

76 yaşındaki Duterte'nin altı yıllık ikinci bir cumhurbaşkanı adaylığı anayasal olarak yasaklandı.

Mevcut görev süresi Haziran 2022'de sona erecek. Ve Senato adaylığı, ölümcül sözde “uyuşturucu savaşı” hakkında uluslararası bir soruşturmayla karşı karşıya kalırken siyasette kalma girişimi olarak görülüyordu.

Duterte'nin senatörlük yarışından neden ayrıldığı hemen belli değildi, ancak Ekim ayında siyasetten emekli olduğunu söylemişti.

Siyasi partisinden hemen bir yorum yapılmadı.

Pazartesi günü gece geç saatlerde yaptığı konuşmada Duterte, yönetiminin 2022'de "dürüst, barışçıl, güvenilir ve özgür bir seçim sağlayacağını" söyledi.

Duterte'nin kızı Sara, başkan yardımcısı adayı olurken, oğlu Sebastian, ailenin güney kalesi Davao City'de belediye başkanlığı yarışına katılıyor.