FIFA, Oyunculara Yönelik Irkçı Taciz Nedeniyle Disiplin Soruşturması Başlattı

Raheem Sterling ve Jude Bellingham hedef alındı. Puskas Arena'da ev sahibi taraftarlar, ikinci yarıda İngiliz oyunculara da nesneler yağdırdı ve sahaya işaret fişeği fırlattı. İngiltere, tacizi "tamamen kabul edilemez" olarak kınadı. Borussia Dortmund'un 18 yaşındaki orta saha oyuncusu Bellingham Cuma günü tweet attı: "Oyunun bir parçası ve gücü olanlar tarafından uygun cezalar verilene kadar her zaman öyle kalacak. Nefretin kazanmasına izin veremeyiz, gülümsemeye devam edin."

Chelsea orta saha oyuncusu Mason Mount, "Bunun devam etmesi utanç verici" dedi. "Bu şeyler olduğunda, sonuçların olması gerekiyor ve FA bu konuda Fifa ile konuşacak ve umarım bu onlara uygulanmaya devam eder ve yasaklar dağıtır. Ama bunun durması gerekiyor ve bunu futboldan çıkarmamız gerekiyor” dedi. İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Fifa'yı "bu tür utanç verici davranışların oyundan tamamen silinmesini sağlamak için sorumlulara karşı güçlü adımlar atmaya" çağırdı.

Cuma öğleden sonra, futbolun dünya yönetim organı Fifa, "maç raporlarının analizinin ardından" disiplin soruşturmasının açıldığını söyledi. Açıklamada, "Fifa, her türlü ırkçılık ve şiddet ile diğer her türlü ayrımcılık veya istismarı reddetme konusundaki tutumumuzun sağlam ve kararlı olduğunu bir kez daha belirtmek isteriz. Futbolda bu tür tiksindirici davranışlara karşı çok net bir sıfır tolerans duruşuna sahibiz” dedi.

Taraftarlarının ayrımcı davranışlarının ardından UEFA, Macaristan'a kapalı kapılar ardında üç maç oynama emri vermesine rağmen, maç Fifa'nın yetki alanına girdiği için Perşembe günü taraftarlara izin verildi. UEFA yasağı, Haziran ayında Euro 2020'de gerçekleşen ırkçılık ve diğer ayrımcı davranışlarla ilgilidir.

UEFA, Avrupa takımlarının yer aldığı Dünya Kupası elemelerini yönetirken, Fifa onların rekabeti olduğu için harekete geçebiliyor. Oyunun küresel yönetim organı, "Fifa, her türlü ırkçılık ve şiddeti şiddetle reddediyor ve futbolda bu tür davranışlara karşı çok net bir sıfır tolerans duruşuna sahip" dedi.

Ayrımcılıkla mücadele kurumları Kick It Out, Irkçılığa Kırmızı Kart Gösterdi ve Fare, Macaristan'ın mevcut yasağını ele almaları nedeniyle Fifa ve UEFA'yı eleştirdi. Kick It Out CEO'su Tony Burnett, "Bizim için asıl soru, Fifa'nın bunu önlemek için neden harekete geçmediği ve küresel futbol sisteminin bunu önlemek için neden birlikte çalışmadığıdır." Dedi.

"Şimdiye kadar tekrar duyduğum tek şey, kimin hangi evrakları dosyalaması ve kimin X, Y ve Z için izin vermesi gerektiği konusunda mazeretler." Ücret yöneticisi Piara Powar, taraftarların Budapeşte'ye katılmasına izin verilmesinin, UEFA ve Fifa'nın ırkçılıkla başa çıkmaya çalışırken "sistemin dağılmasının" bir örneği olduğunu söyledi.