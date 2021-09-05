Binlerce Tigray İsyancısı Öldürüldü

Kasım ayından bu yana kanlı bir çatışma sürüyor, ancak kıdemli general Bacha Debele'den yapılan açıklamada, kayıplar için herhangi bir zaman çizelgesi verilmedi. Muhabirler son savaşlardan olabileceklerini söylüyorlar. General, 2.300 isyancının daha yaralandığını ve 2.000'inin yakalandığını söyledi.

BM, çatışmalar nedeniyle milyonlarca sivilin açlıkla karşı karşıya olduğunu söylüyor. Korgeneral Debele, isyancı Tigray Halk Kurtuluş Cephesi'ni (TPLF), grup komşu Amhara ve Afar bölgelerine baskınlar düzenlediği için Etiyopya'yı parçalamaya çalışmakla suçladı. Bir TPLF tümeninin Tigray ve Amhara arasındaki sınırda Humera'nın kontrolünü ele geçirmeye çalıştığını, ancak "tamamen yok edildiğini" söyledi.

TPLF'den gelen iddialara yanıt verilmedi. Savaş, Başbakan Abiy Ahmed'in hükümeti ile Tigray bölgesindeki ana siyasi parti olan TPLF liderleri arasında aylarca süren kan davasının ardından geçen yıl başladı. Başkan, TPLF'yi askeri kamplara yönelik birkaç saldırının arkasında olmakla suçladıktan sonra bölgesel hükümeti devirmek için Tigray'a asker gönderdi.

Binlerce insanın öldürüldüğü ve milyonlarcasının evlerinden zorla çıkarıldığı, bazıları Sudan'a kaçtığı düşünülüyor. Her iki taraf da tecavüz ve toplu sivil cinayetleri de dahil olmak üzere vahşet işlemekle suçlanıyor.

Ordu tarafından sağlanan rakamlar büyük ve bunları bağımsız olarak doğrulamak zor. Ama bir şey çok açık. 10 aylık savaş hala trajik sonuçlarla şiddetleniyor. Cumartesi öğleden sonra yaptığı açıklamada süre vermeyen Korgeneral Bacha, hava saldırılarıyla desteklendiğini söylediği şiddetli çatışmaları anlattı.

TPLF'nin Haziran ayında beklenmedik bir şekilde Tigray'ı ordunun ve hizalı kuvvetlerinin elinden geri almasının ardından, savaşın yayıldığını gösteren komşu Amhara ve Afar bölgelerine ilerlemeyi başardılar. Son iki hafta içinde ordu ve müttefikleri, Tigrayan güçlerini oyalamış, hatta onları geri püskürtmüş ve bazı stratejik bölgelerin kontrolünü yeniden kazanmış görünüyor. Ancak Unesco dünya mirası kayaya oyulmuş kiliselerin bulunduğu tarihi Lalibela kasabası da dahil olmak üzere Afar ve Amhara'daki kilit bölgeler TPLF'nin kontrolü altında kalıyor.

Cuma günü, BM hükümeti Tigray'a yapılan yardım malzemelerini etkin bir şekilde engellemekle suçlayarak milyonlarca hayatın riske atıldığı konusunda uyardı. BM, "on yıllardır dünyanın en kötü kıtlık durumunun" önlenebilmesi için 5,2 milyon insanın acil yardıma ihtiyacı olduğunu tahmin ediyor. Ancak Cumartesi günü Etiyopya hükümeti, son iki gün içinde 152'si olmak üzere bölgeye yardımlı 500 kamyonun girdiğini söyledi. Güvenlik kontrol noktalarının sayısının da azaltıldığı belirtildi. Bu iddianın bağımsız bir doğrulaması yapılmadı. BM, 22 Ağustos'tan bu yana tek bir kamyonun Tigray'a ulaşmadığından ve günde 100 taneye ihtiyaç duyulduğundan şikayet etmişti.