Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan kabine toplantısı yaklaşık olarak 4 saatlik çalışmanın ardından bitti. Kabine toplantısının ardından basın açıklamasında bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sözleşmeli personellerin statülerinde değişiklikler yapıldığını kadroya geçişlerde ise 3 yıl bu statüte çalışma şartları aranacak. Ayrıca bir yılını tamamlamış olan memur aday süresi geçişi olacak. Yani 3 yılı memur olarak doldurmuş olan sözleşmeliler bu sürenin dolması ile birlikte hemen aday memurluğa geçişini yapabilecek bir ifadelerinde bulundu.

Kabine Toplantısında Emeklilikte Yaşa Takılanların Durumu Konuşuldu

Yapılmış olan kabine toplantısında Recep Tayyip Erdoğan emeklilik için belirlenen yılı doldurup yaş akdini bekleyenler ve geçici işçiler ile ilgili çalışmaların en kısa sürede tamamlanıp kamuoyu ile paylaşılacağını aktardı. Yurt içinde terör eylemlerine karşı yurtiçi ve yurt dışında bu eylem ile bağlantılı olan birçok kişinin yakalandığını da duyurdu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bu saldırılar ile iletilmek istenen mesajın gayet iyi anlaşıldığını ve buna hemen karşı olarak yanıtlarını verildiğini iletti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan kabine toplantısı 4 saatlik bir görüşmenin ardından sona erdirildi. Son olarak yaklaşık 3 haftalık bir aradan sonra yapılan kabine toplantısında yine ülkenin geleceğine yönelik ve millete ilişkin konuların bulunduğuna parmak basıldı.

Hasankeyf tüneli ve bağlantılı olan yolların yapıldığı 8 Kasım tarihinde İsveç başkanını ülkede ağırlandığı dile getirilerek 92 yılında kurulan ve 2010 yılında konseye dönüşen Türk devletleri teşkilatı Bugün dünyanın birçok önemli uluslararası yapıların arasına girdiği anlatıldı. Türkiye’nin ise teşkilatın önümüzdeki dönemlerde hedeflediği küresel ve uluslararası her türlü katkının yapılmasına hazır bulunduğunu dile getirdi. 14 Kasım 2022 tarihinde gerçekleşen hain bombalı saldırıda ise 6 vatandaşın hayatını kaybetmesi yönünde terör örgütünün son militana kadar yok etme çabasının olduğunu da anlattı.