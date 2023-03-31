Fiat tabuları yıktı! Acele edin son bir gün! ÖTV muafiyetiyle 2023 model sıfır Egea 259.100 TL'den satılıyor

ÖTV muafiyetiyle 2023 model sıfır Egea 259.100 TL'den satılıyor! Fiat tabuları yıktı! Acele edin son bir gün! ÖTV muafiyeti ile ilgili son gelişmeler ve Mart 2023 zamlı sıfır otomobil fiyatları Türkiye'deki milyonlarca kişi tarafından merakla bekleniyordu. Fiat'ın yeni fiyat listeleri ile birlikte, 2023 model sıfır Egea modellerinin en uygun fiyatının 259.100 TL olacağı açıklandı.

Devletin artan ÖTV muafiyeti limiti sonrasında otomobil fiyatları da netleşti. 2023 model Egea Sedan otomobilinin güncel ÖTV muafiyetli fiyat listesi açıklandı. Bu gelişmelerle birlikte, Türkiye'deki otomobil sektörüne ilişkin beklentiler de netleşmeye başladı. ÖTV (Özel Tüketim Vergisi) muafiyeti, vücudunda belli bir oran üzerinde işlev kaybı olan engelli vatandaşlarımızın faydalanabileceği bir haktır. Muafiyetli satış için sağlanması gereken koşullar aşağıdaki gibidir; Engel oranı %90 ve üzeri olan bireyler ÖTV'den muaf olarak araç satın alabilirler.