Ziraat Bankası az önce flaş olarak açıkladı! Ziraat Bankası müşterilerine karşılıksız para veriliyor

Ziraat Bankası müşterilerine karşılıksız para veriliyor! Ziraat Bankası az önce flaş olarak açıkladı! Banka son olarak Bankkart sahiplerine özel bir kampanya duyurusu yaptı. Yapılan açıklamada, özel Metro Marketler’de yapılan ilk 1.500 TL ve üzeri alışverişe 150 TL Bankkart Lira, ikinci 1.500 TL ve üzeri alışverişe 150 TL Bankkart Lira, toplamda 300 TL Bankkart Lira verileceği belirtildi. Banka ayrıca kampanyanın bu gece 23.59’da sona ereceğini ve ödemelerin yapılacağını duyurdu.

Kampanya Detayları Açıklandı

Banka, kampanya detaylarını açıkladı! Kampanyaya katılım sağlayarak Bankkart Lira kazanabilirsiniz. Fakat bazı şartları yerine getirmeniz gerekiyor.

Hangi Harcamalar Kampanyaya Dahil Değil?

Tütün alışverişleri, çuval, karkas et ve kontör alışverişleri kampanyaya dahil değildir. Ayrıca, kampanya dahilinde yapılan harcamalar iade edildiğinde, kazanılan Bankkart Liralar geri alınacaktır.

Nasıl Bankkart Lira Kazanabilirim?

Aynı gün içerisinde yapacağınız ilk işlem için 1.500 TL ve üzeri harcama yapmanız gerekiyor. Kampanya müşteri bazındadır ve kampanya dönemi boyunca bir müşteri en fazla 300 TL Bankkart Lira kazanabilir. Kampanya dahilinde kazanılan Bankkart Liralar, 10 Nisan 2023 tarihinde yüklenecektir ve 31 Mayıs 2023 tarihine kadar yalnızca Metro Marketler'de kullanılabilecektir. Kullanılmayan Bankkart Liralar 1 Haziran 2023 tarihinde geri alınacaktır.

Neler Dahil, Neler Hariç?

Peşin ve gıda dışı taksitli işlemler kampanyaya dahildir. Bankkart Lira kazanımı için işlemler, Bankkart POS'undan yapılmalıdır. Ayrıca, kampanyadan yalnızca bireysel kart sahibi Bankkart müşterileri yararlanabilir. Bankkart Başak, Bankkart Business ve Bankkart Ücretsiz kartlar kampanyaya dahil değildir.

Ek Kartlar Nasıl İşlem Görüyor?

Ek kartlar ile yapılan harcamalar asıl kart sahibi müşterinin harcamalarına dahil edilecektir.

Son olarak, Bankkart Kumbaranızda yeterli Bankkart Lira yoksa ne olacak? Müşterinin Bankkart Kumbarasında yeterli Bankkart Lira bulunmaması durumunda kalan tutar hesap özetine borç yansıtılacaktır.