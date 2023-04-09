Fiat Egea Sedan'a evlere şenlik tam olarak 29.000 TL indirim geldi! Almak isteyen bir saniye düşünmesin

Almak isteyen bir saniye düşünmesin... Fiat Egea Sedan'a evlere şenlik tam olarak 29.000 TL indirim geldi! Fiat Egea Sedan, yeni bir otomobil sahibi olmak isteyenlerin ilgi odağı haline geldi. Nisan 2023 itibarıyla güncellenen fiyat listeleri ve özellikleriyle birlikte, araç severlerin dikkatini çekmeyi başardı.

Fiat Egea Sedan Özellikleri

Fiat Egea Sedan, zengin donanım seçenekleriyle benzerlerinden ayrılıyor. Sedan modeli, 1.4 litre büyüklüğünde benzinli bir motorla donatılmış en boş paketiyle bile güçlü performans sergiliyor. Bu motor, manuel şanzımanla uyumlu çalışıyor ve düşük yakıt tüketimiyle de dikkat çekiyor.

Fiat Egea Sedan'ın Easy, Urban ve Lounge modelleriyle birlikte satışa sunuluyor. Bu modellerin özellikleri şöyle:

Easy: Manuel klima, elektrikli ön camlar, USB bağlantı noktası, arka park sensörü, sis farları, 16 inç çelik jantlar gibi özellikler sunuyor.

Urban: Otomatik klima, 5 inç dokunmatik ekranlı multimedya sistemi, geri görüş kamerası, 16 inç alüminyum alaşımlı jantlar, LED gündüz farları gibi özelliklere sahip.

Lounge: 7 inç dokunmatik ekranlı multimedya sistemi, deri direksiyon, otomatik klima, LED ön farlar, yağmur sensörü, park sensörleri ve 17 inç alüminyum alaşımlı jantlar gibi özellikleri içeriyor.

Fiat Egea Sedan Fiyatları

Fiat Egea Sedan, Nisan 2023 fiyat listesi açıklandıktan sonra birçok otomobil severin dikkatini çekti. Bu yıl da indirimler devam ediyor ve araç severlerin ilgisini çekiyor. Aşağıdaki tabloda, Fiat Egea Sedan'ın Easy, Urban ve Lounge modellerine ait fiyatlar ve kampanyalı satış fiyatları yer alıyor: