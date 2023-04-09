Milyonlaca ev sahibi kafasını duvardan duvara vurabilir! Bunu yapmayana sağlam ceza geldi! Hemen bakın!

Bunu yapmayana sağlam ceza geldi! Hemen bakın! Milyonlaca ev sahibi kafasını duvardan duvara vurabilir! Emlak vergisi, Türkiye'deki milyonlarca konut, arsa ve iş yeri sahibini yakından ilgilendiren bir konudur. Bu verginin ödeme detayları, pek çok kişi tarafından merak ediliyor ve araştırılıyor. Konut sahipleri, iş yeri sahipleri ve arsa sahiplerinin ödemesi gereken emlak vergisinin birinci taksit ödemeleri başladı ve bu nedenle vatandaşlar bu vergiyle ilgili araştırmalarını arttırdı. Bu makalede, emlak vergisi hakkında daha fazla bilgi edinebilirsiniz.

Emlak Vergisi Taksitleri Ne Zaman Ödenir?

Konut, arsa ve iş yeri sahipleri, emlak vergisinin taksitlerini ödemekle yükümlüdürler. 2023 yılına ait emlak vergisi taksitleri, 1 Mart 2023 tarihinde başladı ve 31 Mayıs 2023 tarihine kadar devam edecek. Yeniden değerleme oranının yüzde 122.93 olması nedeniyle, emlak vergisine bu yıl yüzde 61.46 zam yapıldı.

Emlak Vergisinden Kimler Muaf?

Emlak Vergisi Kanunu'na göre, hiçbir geliri olmayanlar, şehitler, gaziler, engelliler, dul ve yetimler, brüt 200 metrekareyi geçmeyen tek evleri için vergi ödemezler. Hisse ile bile olsa birden fazla konutu olanlara emlak vergisinden muafiyet verilmez. Bu nedenle tek konuttan başka gayrimenkulü olanlar senede 2 defa emlak vergisi ödemekle yükümlüdürler.

Emlak Vergisi Nasıl Hesaplanır?

Büyükşehir sınırlarındaki konutlarda emlak vergisi değerinin binde 2'si, büyükşehir olmayan yerlerde binde 1'i olacak biçimde hesaplanır. İş yerlerine ait değerin büyükşehirlerde binde 4'ü, diğer şehirlerde binde 2'si vergi oluyor. Arsalarda ise benzer hesaplamalar gerçekleştirilirken söz konusu ödeme esnasında kültür payı adında verginin yüzde 10'u kadar katkı payı tahsil ediliyor.

Emlak Vergisi Nedir?

Emlak vergisi, Türkiye'de taşınmaz mallar için ödenen bir vergidir. Konut, arsa, iş yeri gibi taşınmaz malların sahipleri, emlak vergisi ödemekle yükümlüdürler. Vergi, ilgili belediye tarafından tahsil edilir ve tahsil edilen gelir, belediyelerin bütçelerine eklenir.

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