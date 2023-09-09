Türkiye yeni otomobil pazarı, tüketicilerin cebini yakan fahiş fiyatlara tanık olmaya devam ediyor. Sabit gelirlere ve zorlu ekonomik koşullara rağmen otomobil fiyatları ısrarla yükseliyor. Bu fahiş fiyatlar karşısında, araç ihtiyacı olan bireylerin ya satın almayı ertelemekten ya da ikinci el araç satın almaktan başka çareleri kalmıyor. Fiat, bu kişilerin içinde bulunduğu çıkmazın farkına vararak, sıfır kilometre araçları için özel bir fiyatlandırma programı başlattı.

Yeni bir otomobil satın almanın getirdiği mali yükü hafifletmek amacıyla Fiat, sıfır kilometre otomobillerini son derece cazip bir fiyatla satışa sundu. Bu girişim, piyasada yaygın olan fahiş fiyatları karşılayamayanlar için uygun bir çözüm sağlamayı amaçlıyor. İşte Fiat’ın yeni kampanyasının detayları.

TÜRKİYE’NİN EN UCUZ ÇOK YÖNLÜ ARACI

Fiat, Türkiye pazarına özel otomobiller üreten, tasarlayan ve satan önde gelen bir otomobil üreticisidir. Şirket, yerli üretim avantajı ve rekabetçi fiyatlandırması sayesinde Türk otomobil endüstrisinde önemli bir konuma sahiptir. Fiat, klasik bir otomobil modelinden ziyade profesyonel bir araç olarak öne çıkan ve Türkiye'nin en uygun fiyatlı otomobili olan Fiat Fiorino'yu bile piyasaya sürmüştür. Bu bütçe dostu seçenek popülerlik kazanmış ve şu anda Türkiye'nin en uygun fiyatlı yeni otomobili olarak satışa sunulmuştur.

Fiat Fiorino, çok yönlülüğü nedeniyle son derece çekici bir modeldir. Araç, hem ticari hem de aile kullanımına hitap ederek potansiyel alıcıların tercihlerini karşılıyor.

FİAT FİORİNO KAÇ LİRA?

Türkiye'de iki ana donanım seçeneğiyle satışa sunulan Fiat Fiorino'nun Eylül ayı fiyat listesi yayınlandı. Cargo versiyonu 537.900 TL'den başlıyor ve seçilen opsiyonlara bağlı olarak 557.900 TL'ye kadar çıkabiliyor. Ancak kampanya indirimi sayesinde gerçek fiyat 552.900 TL olup 15.000 TL'lik önemli bir avantaj sağlamaktadır. Fiat Fiorino Combi donanımı 548 bin 900 liradan başlıyor ve çeşitli opsiyonlar ile 655 bin 900 liraya kadar ulaşabiliyor.